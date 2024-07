Especialista desmente maior mito sobre os exercícios físicos, saiba qual

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No vasto universo da saúde e bem-estar, poucos temas geram tanto debate quanto os exercícios físicos.

Com o advento das redes sociais e o fácil acesso a uma infinidade de informações, é comum que mitos e verdades se misturem, criando confusões e crenças equivocadas.

Um dos mitos mais persistentes e amplamente difundidos é a ideia de que a musculação serve apenas para ganhar músculos, enquanto os exercícios aeróbicos são exclusivamente para emagrecer.

No entanto, especialistas da área de saúde e fitness vêm trabalhando para desmistificar essas noções, destacando os benefícios multifacetados de cada tipo de exercício.

Musculação vs. aeróbico

Contrariando a crença popular, a musculação oferece uma gama de benefícios que vão muito além do simples aumento de massa muscular.

A prática regular de exercícios de resistência pode melhorar a saúde cardiovascular, aumentar a densidade óssea, melhorar a postura e reduzir o risco de lesões.

Além disso, a musculação pode acelerar o metabolismo basal, com bastante gasto calórico, o que ajuda a emagrecer.

E para que serve o cardio?

O exercício aeróbico, também conhecido cardio, é geralmente indicado para quem quer emagrecer. E de fato, quem deseja perder peso deve focar em praticar exercícios cardio diversos.

Contudo, essas práticas não são exclusivas para quem quer diminuir medidas. Atividades aeróbicas são fundamentais para a saúde cardiovascular, ajudando a reduzir o risco de doenças cardíacas, hipertensão e diabetes.

Afinal, o que fazer?

Em entrevista a revista Glamour, Alexander Pérez, CEO fundador da Wonder Medical explica que “É claro que um maior volume corporal de músculo requererá um aumento do metabolismo basal, com o qual consumiremos energia, mesmo estando em repouso. Evidentemente, ambos os tipos de exercícios têm inúmeros benefícios para o controlo de peso e saúde, pelo que há que haver um equilíbrio entre ambos“.

Ou seja, o indicado é que todos, mesmo aqueles que desejam ganhar massa muscular, pratiquem o aeróbico.

Enquanto que quem deseja emagrecer, também deve praticar a musculação.