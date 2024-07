Dicas para quem treina à noite: confira 3 sugestões de especialista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O treino à noite é uma boa opção para quem tem a rotina agitada. Veja as dicas abaixo e garanta que a atividade proporcione o máximo de benefícios.

Treinar à noite pode ser uma excelente alternativa para quem tem um dia a dia corrido e encontra no fim da jornada a melhor oportunidade para cuidar da saúde e do bem-estar.

Contudo, é necessário adotar algumas precauções para garantir que a prática noturna de exercícios traga apenas benefícios.

Seguir algumas recomendações de especialistas pode fazer toda a diferença na qualidade do treino e no descanso noturno subsequente.

Dicas para treinar à noite

Em entrevista ao Portal SportLife, o nutrólogo Dr. Ronan Araújo, destacou as seguintes sugestões para quem deseja treinar no horário noturno com mais eficiência.

1. Opte por um jantar leve

A alimentação desempenha um papel crucial na performance durante o treino e na recuperação posterior. Quando o treino é realizado à noite, a escolha do jantar se torna ainda mais importante.

Consumir uma refeição pesada antes de se exercitar pode causar desconforto, prejudicar o desempenho e interferir na qualidade do sono.

Uma combinação de proteínas magras, carboidratos complexos, como batata-doce e outras raízes, e gorduras saudáveis é ideal.

2. Evite fazer a prática muito perto da hora de dormir

A prática de exercícios físicos eleva os níveis de adrenalina e a temperatura corporal, fatores que podem interferir no sono se o treino for realizado muito próximo da hora de dormir.

Por isso, é importante planejar o horário do treino para que haja um intervalo adequado entre a atividade física e o momento de deitar.

Especialistas recomendam que o treino seja concluído pelo menos duas horas antes do horário habitual de dormir.

3. Adicione um momento de relaxamento após o treino

Incorporar um momento de relaxamento após o treino é essencial para auxiliar o corpo e a mente a desacelerarem.

Este período pós-exercício é crucial para a recuperação muscular e para a preparação do organismo para o descanso noturno.

A prática de alongamentos leves ajuda a aliviar a tensão muscular. Exercícios de respiração profunda e meditação guiada também são eficazes para reduzir o estresse e preparar o corpo para que você possa ter um sono saudável.