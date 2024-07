Ultraprocessados aumentam em 20% o risco de morte segundo estudo, confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os alimentos ultraprocessados tornaram-se uma presença constante nas prateleiras dos supermercados e nas mesas das famílias em todo o mundo.

Fáceis de preparar e frequentemente baratos, esses produtos têm conquistado cada vez mais espaço nas dietas modernas.

No entanto, um estudo recente publicado pela revista BMJ Global Health lança um alerta significativo: o consumo regular desses alimentos pode aumentar em 20% o risco de morte.

O que são alimentos ultraprocessados?

Alimentos ultraprocessados são produtos alimentares que passaram por múltiplas etapas de processamento industrial e contêm diversos ingredientes que não são utilizados em preparações caseiras, como aditivos químicos, conservantes, corantes, aromatizantes, e emulsificantes.

Esses alimentos, quando consumidos excessivamente, fazem mal à qualquer pessoa. Contudo, pessoas que desejam emagrecer, ou quem tem diabetes, por exemplo, devem ficar mais atentas.

Pode-se citar entre os principais:

Refrigerantes e Bebidas Açucaradas



Salgadinhos e Biscoitos



Refeições Congeladas



Cereais Matinais



Pães e Bolos Industrializados

Refeições Fast Food

Entenda o que diz o estudo

O estudo da BMJ Global Health acompanhou mais de 100 mil participantes ao longo de uma década, revelando que o consumo regular de alimentos ultraprocessados aumenta o risco de morte em 20%.

Essa estatística se traduz em aproximadamente 57 mil mortes prematuras anuais entre brasileiros de 30 a 69 anos.

No Brasil, a ingestão de alimentos ultraprocessados aumentou de 12,6% para 18,4% entre 2002 e 2018, refletindo uma mudança preocupante no perfil alimentar.

Doenças Associadas

O consumo desses alimentos está associado a um aumento significativo no risco de doenças crônicas, tais como:

Obesidade



Diabetes Tipo 2



Doenças Cardiovasculares



Câncer

Em entrevista ao POrtal SportLife, a médica especializada em nutrologia Dra. Renata de Nóbrega explica que “Este momento exige uma reflexão profunda sobre as escolhas alimentares e o modelo de produção de alimentos. A mudança começa com a informação e a conscientização sobre os impactos de nossas escolhas alimentares tanto para nossa saúde quanto para o ambiente. Com essa abordagem, podemos caminhar em direção a um futuro mais saudável e sustentável”.