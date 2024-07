6 efeitos adversos das canetas emagrecedoras e como evitá-los com ajustes na dieta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Uma pesquisa inédita destaca a importância de uma guia para nutricionistas com recomendações na dieta dos pacientes que utilizam esses medicamentos.

O aumento do uso das canetas emagrecedoras no Brasil já é uma realidade, basta constatar que esses medicamentos estão constantemente esgotados nas farmácias, independentemente de seu alto preço.

O fato de serem comercializa-das sem a necessidade de apresentar uma receita médica é um dos motivos que contribui para agravar essa situação.

6 entre os principais efeitos adversos das canetas emagrecedoras são:

Perda de músculos Azia Náusea Constipação Diarreia Queda de cabelo e unhas fracas

A nutrição tem papel importante

O suporte nutricional é fundamental, já que uma alimentação equilibrada junto com o uso de suplementos contribui para a eficácia do tratamento.

“A perda de músculos, que é um dos efeitos indesejados, por exemplo, piora a qualidade de vida e é um fator prejudicial para a saúde em geral, pois desequilibra o metabolismo e dificulta a manutenção dos resultados, favorecendo o reganho de peso. Além disso, menos massa muscular produz um ambiente de inflamação crônica, que pode levar ao aumento da resistência à insulina e a um quadro de diabetes”, explica o médico nutrólogo Nataniel Viuniski, especialista em obesidade e membro do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife.

Acontece que mesmo os nutricionistas ainda não têm uma orientação clara sobre as recomendações que deveriam dar aos pacientes que usam as canetas emagrecedoras.

Isso é o que demonstra o novo levantamento realizado pela Nutritotal por encomenda da Herbalife, que envolveu 1.137 profissionais:

Apenas 10,6% dos entrevistados afirmam fazer ajustes conforme os efeitos adversos apresentados por esses medicamentos;

39,1% não indicam suplementação para os pacientes que usam as canetas emagrecedoras;

Apenas 24% indicam suplementos proteicos.

Efeitos adversos

1. Perda de músculos

Além de praticar exercícios de força (levantamento de peso), o paciente precisa garantir o consumo de alimentos ricos em proteínas de boa qualidade em todas as refeições (frango, peixe, proteína isolada de soja e cortes magros de carne vermelha).

2. Azia

O sintoma surge pela alteração na produção de ácido clorídrico durante o processo digestivo. Nesse caso, sugere-se evitar alimentos gordurosos (alguns tipos de carnes e queijos).

Assim como vegetais com alto teor de fibras, como os crucíferos (brócolis, couve-flor e repolho), que são de difícil digestão.

3. Náusea

Prefira pequenas porções de alimentos distribuídas ao longo do dia. Prefira alimentos baixos em gorduras e fibras, já que esses requerem mais trabalho digestivo do estômago.

Outra recomendação é evitar o consumo de líquidos junto com as refeições.

4. Constipação

Depois da náusea, é o efeito digestivo mais frequente. Nesses casos, é importante ingerir de 25 a 30 g de fibra alimentar todos os dias.

Para isso, não deixe de consumir diariamente 5 porções de frutas, verduras e hortaliças divididas ao longo das refeições e lanches.

5. Diarreia

Diante dos episódios, é importante que o paciente aumente a ingestão de líquidos com baixo teor calórico e, sobretudo, sem açúcares, como água ou chás.

Também se deve evitar alimentos que estimulam o sistema digestivo até que o efeito adverso se normalize, como:

Café

Bebidas alcoólicas

Alimentos com alto teor de fibras

Vegetais cozidos e sem casca

Alimentos com adoçantes terminados em “ol” (sorbitol, xilitol, maltitol, manitol)

6. Queda de cabelo e unhas fracas

Os pacientes que usam as canetas emagrecedoras ainda podem apresentar uma ingestão de vitaminas e minerais abaixo do mínimo recomendado, o que pode impactar no aumento da queda de cabelo e enfraquecimento das unhas.