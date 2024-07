Exercícios para fortalecer o abdômen: veja 5 indicados por personal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O fortalecimento do abdômen não se resume apenas a uma busca estética, mas desempenha um papel crucial na saúde física e no bem-estar geral.

Os músculos abdominais não apenas proporcionam suporte à coluna vertebral e melhoram a postura, mas também são essenciais para a estabilidade do core, influenciando diretamente na eficiência dos movimentos diários e atividades físicas mais intensas.

Treinos para fortalecer o abdômen

Em entrevista ao Portal SportLife, a personal trainer Mirela Medeiros indicou os seguintes exercícios para a região abdominal:

1. Abdominal Supra

O abdominal supra é um exercício clássico para fortalecer os músculos retos do abdômen.

Deitado de costas, com os joelhos dobrados e as mãos apoiadas na nuca, o indivíduo eleva o tronco em direção aos joelhos, contraindo os músculos abdominais.

Esse movimento trabalha especialmente a porção superior do abdômen.

2. Abdominal Infra

O abdominal infra foca na parte inferior do abdômen. O praticante deita-se de costas, mantendo as pernas elevadas e dobradas em um ângulo de 90 graus.

Com as mãos atrás da cabeça, realiza-se o movimento de elevar o quadril em direção ao tórax, contraindo os músculos abdominais inferiores.

3. Prancha Isométrica

A prancha isométrica é um exercício que fortalece não apenas o abdômen, mas também a região lombar e os músculos estabilizadores do core.

Posicionando-se em posição de flexão, com os antebraços apoiados no chão e o corpo reto, o indivíduo sustenta essa posição estática por um tempo determinado, contraindo intensamente os músculos abdominais.

4. Torção Russa

A torção russa é um exercício dinâmico que trabalha os oblíquos e os músculos rotadores do tronco.

Sentado no chão, com as pernas elevadas e os pés apoiados, o praticante inclina o tronco para trás, segurando um peso ou uma bola de pilates.

Girando o tronco de um lado para o outro, contrai-se os músculos abdominais e os oblíquos.

5. Abdominal Oblíquo

O abdominal oblíquo é fundamental para desenvolver os músculos laterais do abdômen.

Deitado de lado, com uma das mãos apoiada no chão e a outra atrás da cabeça, o indivíduo eleva o tronco em direção ao quadril, contraindo os músculos oblíquos.

Repete-se o movimento para ambos os lados para trabalhar ambos os lados do abdômen.