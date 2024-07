4 cuidados essenciais para correr no inverno

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a chegada do inverno, muitos corredores se deparam com o dilema: manter a rotina de exercícios ou dar uma pausa nas corridas até o tempo esquentar?

A boa notícia é que, com alguns cuidados básicos, você pode continuar aproveitando os benefícios da corrida mesmo nas temperaturas mais baixas.

Nesta matéria, confira 4 cuidados essenciais para você correr em dias frios com segurança e conforto!

Cuidados para correr em dias frios

1. Vista-se em camadas:

Evite roupas pesadas e que prendam o suor. Opte por camadas finas e respiráveis de roupas técnicas, como dry-fit, que ajudam a manter o corpo seco e aquecido. Comece com mais camadas e vá retirando conforme o corpo esquentar durante a corrida.

2. Proteja as extremidades:

As extremidades do corpo, como mãos, pés, orelhas e nariz, são as que mais sentem o frio. Use luvas, gorro, cachecol e meias grossas para protegê-las.

3. Aqueça-se antes e alongue-se depois:

O aquecimento é fundamental para preparar os músculos para o exercício e prevenir lesões. Alongue-se por pelo menos 10 minutos antes de iniciar a corrida. Após o treino, alongue-se novamente para desaquecer o corpo e melhorar a flexibilidade.

4. Beba água antes, durante e depois da corrida:

Mesmo no frio, o corpo perde água durante a corrida. Beba água antes, durante e depois do treino para se manter hidratado.

Dicas extras

Escolha horários mais quentes para correr: Se possível, opte por correr nos horários mais quentes do dia, como no início da manhã ou no final da tarde;



Tenha cuidado com o piso escorregadio: Se o chão estiver molhado ou gelado, tenha cuidado redobrado para evitar quedas;



Corra em grupo ou com um amigo: Correr com outras pessoas pode ser mais seguro e motivador, principalmente em dias frios;



Ouça o seu corpo: Se sentir muito frio ou desconforto durante a corrida, pare e descanse. Não force o seu corpo.



Revisão clínica: Personal Trainer Lucas Siqueira

Formado pelo Centro Universitário Brasileiro (Unibra) em 2021, com registro profissional no CREF 015081-G/PE

