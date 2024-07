Por que exercício físico diminui pressão arterial? Entenda a relação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A prática regular de exercícios físicos é essencial para manter uma boa saúde cardiovascular e controlar a pressão arterial. Mas você sabe como a atividade física ajuda a reduzir a pressão arterial?

A seguir, vamos explicar por que isso ocorre e como a prática de exercícios físicos também pode proporcionar outros benefícios significativos para a saúde.

Por que exercício físico diminui pressão arterial?

Manutenção do peso corporal



Um dos principais benefícios do exercício físico é a manutenção de um peso corporal saudável. O acúmulo excessivo de gordura pode levar a diversas complicações de saúde, incluindo hipertensão.

A atividade física ajuda a prevenir esse acúmulo e, consequentemente, reduz o risco de alterações metabólicas e problemas cardiovasculares.

Melhora da composição corporal

Pessoas que se exercitam regularmente desenvolvem uma composição corporal mais adequada, com uma proporção equilibrada de massa muscular e gordura.

Esse equilíbrio promove adaptações favoráveis no corpo, como a redução da frequência cardíaca em repouso e a diminuição da resistência nos vasos sanguíneos. Esses fatores são cruciais para a redução da pressão arterial.

Resposta fisiológica durante o exercício

Durante a prática de exercícios físicos, é normal que a pressão sistólica se eleve temporariamente. Essa é uma resposta fisiológica esperada e não deve ser motivo de preocupação, pois a pressão retorna ao normal após o esforço.

No entanto, é sempre importante passar por uma avaliação médica antes de iniciar qualquer programa de exercícios, especialmente para pessoas com condições pré-existentes.

Benefícios para hipertensos

Os exercícios físicos são particularmente benéficos para pessoas com hipertensão. A prática regular ajuda a manter a pressão arterial mais baixa durante o repouso, o que reduz significativamente o risco de eventos cardiovasculares e mortalidade relacionada à hipertensão.

De acordo com as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão de 2020, hipertensos que seguem as recomendações de atividades físicas podem reduzir o risco de mortalidade em 27 a 50%.

Qual o melhor exercício para baixar pressão arterial?

Para indivíduos com pressão arterial elevada, os exercícios aeróbios são especialmente recomendados. Atividades como caminhada, corrida, ciclismo e natação são eficazes na redução da pressão arterial em repouso.

Além disso, os exercícios resistidos, como treinamento com pesos, também oferecem benefícios e devem ser incluídos como complementares para maximizar os efeitos positivos na pressão arterial.

A importância do exercício aeróbio

Os exercícios aeróbios são conhecidos por sua capacidade de melhorar a saúde cardiovascular. Eles aumentam a eficiência do coração e dos pulmões, melhoram a circulação sanguínea e reduzem a resistência nos vasos sanguíneos.

Tudo isso contribui para a redução da pressão arterial. Além disso, esses exercícios ajudam a controlar o peso corporal, diminuindo ainda mais o risco de hipertensão.



Mulher fazendo musculação - Reprodução/ Freepik/ @senivpetro

A contribuição dos exercícios resistidos

Embora os exercícios aeróbios sejam prioritários, os exercícios resistidos também são importantes. O treinamento com pesos ajuda a fortalecer os músculos, o que pode melhorar a capacidade do corpo de utilizar a glicose e diminuir a resistência à insulina.

Esses benefícios metabólicos adicionais contribuem para a redução da pressão arterial. Além disso, a combinação de exercícios aeróbios e resistidos proporciona um treino mais completo e equilibrado.

Outros benefícios do exercício físico

Além da redução da pressão arterial, a prática regular de exercícios físicos oferece uma série de outros benefícios para a saúde. Ela melhora o humor e reduz o estresse, fatores que podem influenciar a pressão arterial.

A atividade física também ajuda a melhorar a qualidade do sono, fortalece os ossos e articulações, e aumenta a resistência física e mental.

Como começar a praticar exercício físico?

Para começar um programa de exercícios, é importante consultar um médico, especialmente se você tiver hipertensão ou outras condições de saúde.

Um profissional de educação física pode ajudar a criar um plano de exercícios seguro e eficaz, ajustado às suas necessidades e capacidades. Comece devagar e aumente a intensidade e a duração gradualmente.

Lembre-se de incluir uma variedade de exercícios para trabalhar diferentes grupos musculares e manter a motivação.

Fonte: Unimed