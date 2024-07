Quais são os benefícios da corrida? Veja 10 principais vantagens do exercício

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A corrida é uma das atividades físicas mais populares e acessíveis em todo o mundo, atraindo pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico.

Seja na rua, em trilhas ou na esteira, a corrida oferece uma série de benefícios à saúde que vão além da simples queima de calorias.

Benefícios da corrida

1. Mais bem-estar no dia a dia

A prática regular da corrida está diretamente associada ao aumento do bem-estar geral.

A liberação de endorfinas durante o exercício contribui para uma sensação de prazer e satisfação, muitas vezes referida como "runner's high".

Além disso, a corrida ajuda a reduzir os níveis de estresse, promovendo uma sensação de calma e clareza mental.

2. O sono melhora

A corrida pode melhorar significativamente a qualidade do sono. A atividade física regular ajuda a regular o ciclo do sono, tornando mais fácil adormecer e proporcionando um sono mais profundo e reparador.

A corrida também auxilia na redução de sintomas de insônia, promovendo um descanso mais eficiente e restaurador.

3. Acelera o metabolismo

A corrida é uma excelente maneira de acelerar o metabolismo. Ao envolver grandes grupos musculares, a corrida aumenta a taxa metabólica basal, fazendo com que o corpo queime mais calorias mesmo em repouso.

Esse aumento no metabolismo é essencial para a manutenção de um peso saudável e para a prevenção de doenças metabólicas.

4. Contribui com o emagrecimento

Correr regularmente é uma das formas mais eficazes de perder peso. Além do alto gasto calórico, a corrida contribui para o emagrecimento de outra forma.

uma pesquisa recente realizada na Universidade Stanford (EUA) verificou que pode haver uma inibição de apetite após o exercício.

No entanto, essa falta de apetite é logo após a prática. Isso porque, é coum que após algumas horas, o apetite retorne por conta da enegia gasta no treino.

5. Mais resistência física

A prática constante da corrida melhora significativamente a resistência física. Com o tempo, o corpo se adapta ao esforço, aumentando a capacidade cardiovascular e muscular.

Essa melhoria na resistência permite que os corredores realizem atividades diárias com menos esforço e fadiga. Inclusive para evoluir na própria corrida, muitas pessoas, inclusive, após iniciarem começam a se desafiar com metas, como por exemplo, correr 5km em 20 minutos.

6. Beneficia o coração

A prática regular desse exercício aumenta a eficiência do coração em bombear sangue, o que melhora a circulação e a entrega de oxigênio aos tecidos.

Além disso, a corrida ajuda a expandir e fortalecer os vasos sanguíneos, reduzindo a resistência ao fluxo sanguíneo e diminuindo a pressão arterial.

Em entrevista ao Portal Viva Bem Uol, o professor de educação física Lucas Porto Santos, pesquisador do Grupo de Pesquisa em Fisiologia Aplicada e Nutrição do Centro de Medicina do Estilo de Vida da Faculdade de Medicina da USP, Lucas Porto Santos, destaca que "Com quatro a oito semanas de treinamento já é possível ver ganhos significativos no consumo máximo de oxigênio, variável relacionada ao risco de desenvolvimento de um evento cardiovascular futuro".

7. Regula a pressão arterial

A corrida é eficaz na redução da pressão arterial. Ao fortalecer o coração e melhorar a circulação, a corrida ajuda a manter as artérias flexíveis e saudáveis.

Isso resulta em uma menor resistência ao fluxo sanguíneo e, consequentemente, em uma pressão arterial mais baixa, reduzindo o risco de hipertensão e suas complicações.

8. Ajuda a controlar a diabetes

Correr regularmente pode ser uma ferramenta poderosa no controle da diabetes tipo 2.

A atividade física aumenta a sensibilidade à insulina, permitindo que o corpo utilize a glicose de maneira mais eficiente.

Isso ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis e a prevenir complicações associadas à diabetes.

9. Melhora a saúde mental, combatendo a depressão

A corrida tem efeitos positivos significativos na saúde mental.

A liberação de endorfinas e outros neurotransmissores durante a atividade física ajuda a reduzir os sintomas de depressão e ansiedade.

Além disso, a corrida proporciona uma sensação de realização e melhora a autoestima, contribuindo para um estado mental mais positivo e equilibrado.

10. Previne a osteoporose

A corrida é um exercício de alto impacto que ajuda a fortalecer os ossos. A prática regular estimula a formação óssea, aumentando a densidade mineral óssea e reduzindo o risco de osteoporose.

Este benefício é particularmente importante para mulheres, que são mais suscetíveis à perda de massa óssea com a idade.