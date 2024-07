Receita de salada de frango com molho de orégano para um almoço fit

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Essa salada de frango com molho de orégano fit é uma excelente opção para quem busca uma refeição nutritiva e saborosa para o almoço

Manter uma alimentação saudável nem sempre é fácil, especialmente quando se busca praticidade e sabor. No entanto, com a receita certa, é possível combinar todos esses elementos em um único prato.

A salada de frango com molho de orégano é uma excelente opção para quem deseja um almoço leve, nutritivo e fácil de preparar.

Rica em proteínas, fibras e vitaminas, essa salada é perfeita para quem está buscando manter a forma sem abrir mão de uma refeição saborosa.

Salada de frango com molho de orágano fit

Ingredientes



Para a salada:

2 envelopes de tempero em pó para aves



1 maço de alface-crespa lavada



2 colheres (sopa) de óleo



1 cenoura ralada



1/2 xícara (chá) de palmito em rodelas



1 xícara (chá) de morango cortado ao meio



1/2 manga madura em tiras



1 cebola roxa em fatias finas



1 xícara (chá) de queijo de minas frescal em cubos



2 filés de peito de frango cortado fino



1 xícara (chá) de croutons



Para o molho:

1 xícara (chá) de azeite

2 colheres (sopa) de vinagre branco

1 envelope de tempero em pó para legumes

Sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto



Modo de preparo



Tempere os filés de peito de frango com o tempero em pó para aves.

Em uma frigideira antiaderente, aqueça o óleo em fogo alto e doure os filés de frango por cerca de 5 minutos de cada lado. Após cozidos, retire do fogo, corte em tiras e reserve.

Em uma travessa grande, faça uma camada com a alface-crespa rasgada grosseiramente com as mãos.

Em seguida, distribua de maneira uniforme a cenoura ralada, o palmito em rodelas, os morangos cortados ao meio, as tiras de manga, as fatias finas de cebola roxa e os cubos de queijo de minas frescal. Adicione as tiras de frango douradas por cima.

Para preparar o molho, misture em uma tigela o azeite, o vinagre branco, o tempero em pó para legumes, o sal, a pimenta-do-reino e o orégano.

Regue a salada com este molho, garantindo que todos os ingredientes fiquem bem temperados.

Finalize polvilhando os croutons sobre a salada para adicionar uma crocância deliciosa. Sirva em seguida e desfrute de um almoço fit, saudável e cheio de sabor.

Variações da receita



Experimente adicionar outros vegetais de sua preferência, como pepino ou tomate-cereja, para variar os sabores e texturas.



Para um toque extra de frescor, você pode adicionar folhas de hortelã ou manjericão fresco.

Se preferir uma opção ainda mais leve, substitua o queijo de minas frescal por queijo cottage ou ricota.



Fonte: Terra

