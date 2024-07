6 exercícios para iniciantes que querem definir o abdômen

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Quando você está começando a praticar exercícios em busca de um abdômen definido, fortalecer a área abdominal é uma das metas principais.

Ter um core forte não só contribui para um visual mais esculpido, mas também melhora a estabilidade e a postura corporal.

No entanto, é importante saber que apenas os tradicionais abdominais não são suficientes para atingir esse objetivo. Além disso, você deve ter em mente quais são os exercícios mais recomendados para iniciantes.

6 execícios para definir o abdômen para iniciantes

Confira uma seleção de exercícios que vão te ajudar a começar a trilhar seu caminho para ter uma barriga chapada e um abdômen defininido.

1. Abdominal Canoa

Para executar este exercício, deite-se de costas com os braços estendidos ao lado do corpo. Levante as pernas juntas, mantendo-as retas, ao mesmo tempo que levanta o tronco, tentando tocar as mãos nos pés.

Isso fortalece os músculos abdominais superiores e inferiores, além de melhorar a flexibilidade e o equilíbrio.

2. Prancha Alta

Comece apoiando o corpo com os antebraços e os dedos dos pés, mantendo o corpo reto como uma prancha.

Esse exercício trabalha intensamente os músculos do core, incluindo abdominais, lombares e do quadril, promovendo estabilidade e resistência muscular.

3. Prancha Baixa

Similar à prancha alta, porém com os cotovelos no chão, este exercício é ideal para iniciantes que desejam fortalecer o core de maneira segura. Ajuda a melhorar a resistência muscular e a estabilidade do tronco.

4. Ponte

Deite-se de costas com os joelhos dobrados e os pés no chão, na largura dos quadris. Levante os quadris em direção ao teto, contraindo os músculos abdominais, das costas e dos glúteos.

Este exercício fortalece o core e ajuda a melhorar a estabilidade da coluna vertebral.

5. Abdominal em V ou V-Ups

Deite-se de costas com os braços estendidos acima da cabeça e as pernas estendidas. Levante simultaneamente o tronco e as pernas, tentando tocar os pés com as mãos.

Esse movimento é excelente para trabalhar os músculos abdominais superiores, inferiores e oblíquos, promovendo uma queima calórica eficiente.

Leia também: 6 exercícios de pilates na parade para emagrecer a barriga



6. Escalador Cruzado

Comece na posição de prancha alta, com os braços estendidos e os dedos dos pés apoiados no chão. Traga o joelho direito em direção ao cotovelo esquerdo, alternando rapidamente com o joelho esquerdo em direção ao cotovelo direito.

Esse exercício combina cardio com treino abdominal, ajudando a queimar gordura enquanto fortalece o core e melhora a resistência.

Lembre-se de manter a consistência e combinar esses exercícios com uma dieta equilibrada para alcançar melhores resultados.

Gostou da lista? Compartilhe com quem também pode se interessar por esses exercícios para definir o abdômen.

Veja também: Os melhores exercícios de pilates para emagrecer

Fonte: Max Titanium