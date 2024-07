Estudo revela qual é o melhor exercício para definir o abdômen

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Combinado com uma rotina de exercícios variados e uma alimentação adequada, este exercício ajuda a conquistar a tão desejada barriga de tanquinho

Quando se trata de tonificar o abdômen e alcançar uma barriga mais definida, a escolha do melhor exercício faz toda a diferença.

Diferentemente dos abdominais convencionais, um estudo recente da Harvard Medical School destacou um exercício específico como sendo ideal para atingir esses objetivos: a prancha.

Este exercício simples, mas poderoso, tem ganhado popularidade não apenas por sua eficácia em fortalecer o core, mas também por sua capacidade de promover resultados visíveis em um curto período de tempo.

Continue lendo para entender como fazer a prancha e como ela pode ajudar você a conquistar o abdômem desejado.

O melhor exercício para o abdômem: a prancha

A prancha é um exercício simples, mas que requer técnica, e foi destacado pela Harvard como o mais eficaz para quem quer definir o abdômen.

Durante muito tempo, os abdominais tradicionais foram os preferidos para fortalecer o core. No entanto, a prancha provou ser superior, trabalhando a região do core de maneira mais completa e segura.

Por que a prancha é mais eficaz que os abdominais tradicionais?

Uma das principais razões para a preferência pela prancha é que os abdominais tradicionais podem ser prejudiciais para as costas, pois trabalham músculos que vão das coxas até a lombar, o que pode causar lesões ou desconforto.

A prancha, por outro lado, ativa uma ampla gama de músculos centrais, incluindo oblíquos, abdominais, músculos espinhais profundos, músculos lombares, assoalho pélvico, diafragma e glúteos.

Isso não só fortalece o núcleo central, facilitando a execução de outros exercícios, mas também protege as costas, melhora o equilíbrio e a estabilidade e previne lesões.

Como executar a prancha corretamente

Para realizar a prancha, posicione-se como se fosse fazer uma flexão, mas com os cotovelos e antebraços apoiados no chão.

As pontas dos dedos dos pés também devem estar no chão, mantendo o corpo em linha reta, como uma prancha.

O objetivo é manter essa posição por um período de tempo, como 30 segundos. Realizar três séries com um intervalo de 30 segundos entre elas é uma excelente forma de começar.

Como começar a praticar a prancha?

A prancha, por si só, já é extremamente benéfica, mas integrá-la a uma rotina de exercícios diversificados pode potencializar os resultados.

Para queimar gordura corporal e definir o abdômen, é essencial praticar exercícios pelo menos três vezes por semana, combinando treinos de força e atividades cardiovasculares.

A importância da alimentação para um abdômen definido

Além do exercício, a alimentação desempenha um papel crucial na definição do abdômen. É necessário manter um déficit calórico, onde o consumo de calorias é menor do que a quantidade gasta pelo corpo.

Isso cria um desequilíbrio energético, forçando o organismo a utilizar as reservas de gordura armazenadas para obter energia.

Uma dieta balanceada, rica em nutrientes e com poucas calorias vazias, é fundamental para alcançar e manter um abdômen definido.

Fonte: Metrópoles