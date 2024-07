Aprenda como fazer quinoa em grãos e conheça 5 benefícios da semente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A quinoa, originária das regiões andinas da América do Sul, é uma semente que ganhou notoriedade mundial nas últimas décadas por seus incríveis benefícios à saúde.

Rica em nutrientes essenciais, a quinoa é frequentemente referida como um "superalimento".

Sua versatilidade na cozinha e seu perfil nutricional impressionante a tornam uma escolha excelente para quem busca uma dieta equilibrada e saudável.

Como preparar quinoa em grãos?

Lave a quinoa para remover a saponina, uma substância natural que pode deixar um gosto amargo. Coloque a quinoa em uma peneira fina e enxágue bem sob água corrente. Para uma xícara de quinoa, use duas xícaras de água. Em uma panela média, adicione a quinoa e a água. Leve ao fogo alto até ferver. Após ferver, reduza o fogo para baixo, tampe a panela e deixe cozinhar por cerca de 15 minutos, ou até que toda a água seja absorvida e a quinoa esteja macia. Após o cozimento, retire a panela do fogo e deixe descansar por 5 minutos com a tampa fechada. Em seguida, use um garfo para soltar os grãos.

A quinoa cozida pode ser facilmente incorporada em diversas receitas do dia a dia. Basta usar os temperos que você mais gosta.

Ela pode ser adicionada a saladas para um toque de proteína e textura, usada como base para bowls nutritivos com vegetais e grãos, ou como recheio para legumes assados.

Também é excelente em sopas e ensopados, aumentando seu valor nutricional.

Em pratos principais, pode substituir o arroz, acompanhando carnes, peixes ou tofu com vegetais salteados.

Benefícios

Em colaboração ao Portal Viva Bem Uol, os profissionais Regina Stikan Carrijo, coordenadora de nutrição do Hospital Santa Catarina; Janainna Mazelli, nutricionista do Hospital Sírio-Libanês; Camila Carvalho, nutricionista do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz; e Wellington Rodrigues, professor do curso de nutrição do Centro Universitário FMU, destacaram os seguintes benefícios desta semente:

1. Fortalece a imunidade



A quinoa é uma excelente fonte de antioxidantes, como a quercetina e o kaempferol, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico.

Esses compostos combatem os radicais livres no corpo, reduzindo o risco de doenças crônicas e inflamações.

Além disso, a quinoa é rica em vitaminas do complexo B e vitamina E, que também desempenham papéis essenciais na manutenção de um sistema imunológico saudável.

2. Melhora a saúde dos ossos

A saúde óssea é significativamente beneficiada pelo consumo regular de quinoa.

A semente é rica em magnésio, fósforo e manganês, minerais essenciais para a formação e manutenção dos ossos.

Além de conter pequenas quantidades de cálcio, que, em conjunto com os outros minerais, ajuda a prevenir doenças como a osteoporose.

3. É grande fonte de proteínas

A quinoa é uma das poucas fontes vegetais que fornece todos os nove aminoácidos essenciais, tornando-a uma proteína completa.

Isso é especialmente benéfico para vegetarianos e veganos, que podem encontrar dificuldade em obter proteínas completas através da dieta.

Afinal, as proteínas desempenham diversos papéis no organismo.

4. Contribui para a saúde intestinal

É uma boa fonte de fibras dietéticas, que são essenciais para a saúde intestinal.

As fibras ajudam a promover movimentos intestinais regulares, prevenindo a constipação.

Uma dieta rica em fibras está associada à redução do risco de desenvolver doenças intestinais, como diverticulite.

5. É um bom alimento para diabéticos

A quinoa possui um baixo índice glicêmico, o que significa que ela libera açúcar no sangue de maneira lenta e controlada.

Isso é particularmente importante para pessoas com diabetes, pois ajuda a prevenir picos de glicose no sangue.