Bolo de milho sem glutén: veja como fazer em casa em poucos passos

A receita de bolo de milho fit e sem glúten é uma opção saudável e saborosa para quem busca um prato nutritiva com ingredientes simples

O bolo de milho é um prato clássico, servido em todas as regiões do país. Servido não só como sobremesa, o bolo também aparece como lanche e na mesa do café da manhã.

Para os amantes de comida tradicional mas que também prezam pelo bem-estar, o bolo de milho não precisa estar cortado do cardápio.

É possível experimentar um delicioso bolo de milho fit sem glúten em poucos passos com a receita do Tudo Gostoso. Confira:

Receita de bolo de milho sem farinha e sem glúten

Ingredientes

1 lata de milho

3 ovos



1 xícara de leite de coco



1 xícara de coco ralado



1 caixa de creme de leite

1 colher de sopa de fermento em pó químico



3 colheres de sopa bem cheias de stevia culinário

Modo de preparo

Reúna todos os ingredientes no liquidificador e bata até aparentar formar uma massa homogênea Coloque a mistura em uma forma já untada e enfarinhada Aqueça a mistura em banho-maria (água já fervente) por 50 minutos a 160ºC



Mais dicas

Caso não tenha a forma untada e enfarinhada, é possível utilizar uma forma de silicone que não precisa untar. Após aquecer, deixe o bolo esfriar um pouco para servi-lo em fatias.

Para enfeite ou acompanhamento do bolo, é possível utilizar de frutas frescas ou outro ingrediente fit de sua preferência.

