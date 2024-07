Cappuccino fit em 10 minutos!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Você acorda e logo pensa em uma bebida quentinha e saborosa para começar o dia com o pé direito? Que tal um cappuccino fit?!

Essa receita troca o açúcar por adoçante natural, ou seja, é ideal para quem busca um estilo de vida saudável sem abrir mão dos pequenos prazeres do dia a dia.

E o melhor? É super fácil de fazer! Em apenas 10 minutinhos, você terá um cappuccino digno das melhores cafeterias, que rende até quatro porções, pronto para te acompanhar no café da manhã, no lanche da tarde ou até mesmo como um mimo especial no final do dia.

Receita do cappuccino fit

Ingredientes:

1 lata de leite em pó

50 gramas de café solúvel

100 gramas de cacau

2 colheres (sopa) de canela em pó

2 colheres (sopa) de bicarbonato de sódio

3 colheres (sopa) de xylitol

Modo de Preparo:

Passo 1:

Misture todos os ingredientes secos em um recipiente grande.

Passo 2:

Em seguida, bata tudo no liquidificador para homogeneizá-los bem.

Passo 3:

Armazene em potes herméticos e conserve em local seco e arejado.

Montagem:

Para preparar uma xícara do seu cappuccino fit, siga estes passos simples:

Aqueça 200 ml de água ou leite (pode ser desnatado, vegetal ou de sua preferência). Adicione 2 colheres (sopa) da mistura do cappuccino fit e mexa bem até dissolver completamente. Se quiser um toque especial, finalize com uma pitada de canela ou cacau em pó por cima.

Dicas:

- Substituições: Se você não encontrar xylitol, pode usar eritritol ou outro adoçante da sua preferência.

- Acompanhamentos: Esse cappuccino fica delicioso com cookie de aveia fit ou crepioca com recheio de pasta de amendoin

Gostou da receita? Compartilhe com familiares e amigos!

