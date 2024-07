Veja como escolher a melancia mais docinha do mercado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com essas dicas, fica muito mais fácil escolher melancias que são deliciosas e que garantem uma experiência de sabor mais satisfatória

A melancia é uma fruta refrescante e deliciosa, perfeita para os dias quenteso. No entanto, nem todo mundo sabe com escolher a melancia certa, especialmente se você busca aquela mais madura e docinha.



Mas é possível aprender a escolher melancia apenas ficando atento a alguns aspectos da fruta. A seguir você verá o que é importante observar na hora da compra.

Como escolher melancia?

Segundo a nutricionista Edvânia Soares, no portal Vitat, aluns aspectos importante são:

Coloração da casca



Um dos primeiros passos para escolher uma melancia doce é observar a coloração da casca. Opte por melancias que tenham uma casca verde-escura e com manchas amarelas ou laranjas.

Essas manchas são indicativos de que a fruta amadureceu ao sol e está pronta para ser consumida. Evite melancias com a casca muito verde ou completamente branca, pois geralmente estão menos maduras e podem não ser tão doces.

Leia também: Dicas infalíveis para conservar suas bananas frescas por mais tempo

Tamanho e o peso



Melancias maiores geralmente têm mais chances de estarem maduras e serem mais doces. Uma boa melancia deve se sentir pesada para o seu tamanho, o que indica que está cheia de água e madura.

Ao escolher, pegue várias melancias e compare seus pesos, optando pela mais pesada em relação ao seu tamanho.

Formato da melancia



Prefira melancias que sejam mais arredondadas e simétricas. Essas tendem a ter uma distribuição mais uniforme de sabor e água dentro da fruta.

Melancias com formatos irregulares ou muito alongados podem ser mais aguadas e menos doces.

Época do ano e safra



A época do ano também influencia na qualidade das melancias. No Brasil, as melhores safras ocorrem entre novembro e janeiro, durante os meses mais quentes.

Nesse período, as melancias têm mais tempo para amadurecer sob o sol forte, resultando em frutas mais suculentas e doces. Fora dessa época, pode ser mais desafiador encontrar melancias tão saborosas.

Leia também: Veja como conservar suas frutas por mais tempo

Sinais de qualidade



Além da coloração da casca, verifique a parte de baixo da melancia, onde ela estava em contato com o solo.

Deve estar amarelada, o que indica que a fruta amadureceu naturalmente. Evite melancias com cortes profundos, manchas escuras ou áreas moles, pois podem ser sinais de deterioração.

Como conservar melancia?



Para garantir a frescura e o sabor da melancia por mais tempo, armazene-a na geladeira depois de cortada.

Se preferir consumir a fruta gelada, deixe-a na geladeira por algumas horas antes de servir.

Veja também: Qual o tempo de armazenamento de frutas e verduras em geladeira ou freezer?

Fonte: Vivat