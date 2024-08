Como fazer ovos cozidos na air fryer? Aprenda fácil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Você consegue fazer ovo cozido no ponto desejado, com a gema cremosa, mole ou dura, sem precisar utilizar água ou gastar gás. Veja como

Sabia que é possível fazer ovo cozido na air fryer? Versátil e nutritivo, o ovo é muito bem vindo no café da manhã, almoço, jantar e é indispensável em diversas receitas.

Com a ajuda da fritadeira elétrica sem óleo, você consegue fazer ovos cozidos no ponto desejado, com a gema cremosa ou dura, sem precisar utilizar água ou gastar gás no fogão.

A seguir, vamos te ensinar a fazer ovos cozidos na air fryer de forma fácil e muito rápida. Com apenas alguns minutos, você já prepara do jeitinho que quiser. Veja como:

Ingredientes

Ovos

Como fazer

Para fazer ovos cozidos mais durinhos, a recomendação é colocar o ovo na cesta da airfryer e programar 13 minutos a 160 graus. Quem prefere ovos moles, deve colocar os ovos na cesta e programar 8 minutos a 160 graus. Espere esfriar e descasque.



Dicas:

Para um resultado mais preciso, cozinhe os ovos um a um.

Mergulhar os ovos em água fria após o cozimento ajuda a parar o cozimento e facilita a remoção da casca.

Adicionar uma pequena quantidade de vinagre à água antes de cozinhar pode ajudar a prevenir rachaduras na casca dos ovos.

