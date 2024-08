Como fazer torta de frango sem glúten e sem lactose fácil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Torta de frango é clássica e saborosa, perfeita para almoço ou jantar. Se você tiver restrições alimentares, também é possível preparar uma torta salgada, sem glúten e sem lactose.

Com esta receita fácil e prática, você poderá saborear uma torta de frango saudável caseira, feita com ingredientes simples. A massa leve e crocante, combinada com o recheio cremoso de frango, vai conquistar o paladar de toda a família.

Confira a seguir como fazer a receita extraída do portal Nutrium:

Receita de torta de frango sem glúten e sem lactose

Ingredientes

1 unidade média de cenoura

3 unidades de ovo cru

1.5 xícaras de chá de farinha de arroz, integral

1/2 xícara de chá de azeite de oliva extravirgem

1 xícara de chá de água

1 pitada de sal

300 gramas de frango cozido desfiado

1/4 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá, moído de condimento, orégano, moído

1/2 colher de sopa de salsa crua

1/2 colher de sopa, picado de cebolinha, crua

1 lata de milho verde em conserva

1 lata de ervilha em conserva

Modo de preparo

Bata os ingredientes no liquidificador, exceto frango desfiado. Por último acrescente o fermento em pó. Unte um refratário e coloque metade da massa. Adicione o recheio de frango desfiado e o que mais desejar e depois cubra o que restar da massa. Polvilhar o orégano e leve ao forno pré aquecido a 200º até dourar.

Confira mais: receitas Low carb para fazer