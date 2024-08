Personal trainer dá 3 dicas para treinar no inverno

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Manter a rotina de exercícios durante o inverno pode ser desafiador, mas com as estratégias certas, é possível continuar alcançando os objetivos.

Com a chegada do inverno, muitos enfrentam o desafio de manter a rotina de exercícios.

A baixa temperatura e os dias mais curtos podem desmotivar e dificultar a prática regular de atividades físicas.

Dicas para treinar no inverno

Em colaboração com o Portal SportLife, o personal trainer Lucas Kobol, definiu as seguintes estratégias para quem deseja vencer a preguiça e manter a rotina de treinos no inverno. Confira:

1. Focar em exercícios de ambientes fechados

Durante o inverno, a preferência por treinos em ambientes fechados se torna mais evidente.

Exercícios realizados em ambientes fechados, como academias ou estúdios, oferecem uma temperatura controlada, permitindo que o atleta mantenha a intensidade do treino sem a interferência do clima.

“Há uma gama de atividades para se praticar dentro de uma sala climatizada desde a tradicional musculação à aulas de spinning, dança e yoga ou musculação fazem com que você esteja bem protegido do frio”, destacou o profissional em entrevista ao SportLife.

2. Manter a hidratação em dia



Embora o frio possa diminuir a sensação de sede, manter a hidratação é essencial para a saúde e o desempenho durante o treino.

A falta de hidratação adequada pode levar a cansaço precoce, diminuição do desempenho e até mesmo problemas de saúde.

Portanto, é fundamental que, mesmo no inverno, os atletas continuem a ingerir a quantidade recomendada de líquidos.

O personal trainer recomenda ter uma garrafinha de água sempre à mão, independentemente da falta de sede.

3. Ao ar livre, apostar nos exercícios cardio

Para aqueles que preferem treinar ao ar livre, os exercícios cardiovasculares são altamente recomendados durante o inverno.

Atividades como corrida, caminhada rápida e ciclismo podem ser extremamente benéficas, desde que realizadas com os devidos cuidados.

Exercícios cardio ajudam a aumentar a temperatura corporal e a melhorar a circulação sanguínea, o que é particularmente importante em dias frios.

