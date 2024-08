Pilates emagrece, mito ou verdade? Saiba se prática ajuda a perder peso

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Pilates tem conquistado cada vez mais adeptos em busca de bem-estar e corpo saudável. Mas, afinal, o Pilates emagrece? Essa é uma dúvida frequente entre quem busca uma atividade física para auxiliar no emagrecimento.

Os movimentos fluidos e controlados do pilates, aliados à respiração profunda, trabalham diversos grupos musculares de forma profunda, promovendo um fortalecimento gradual, mas não significa que a prática seja focada no objetivo de emagrecer e diminuir medidas.

A seguir, entenda qual é a relação do Pilates e emagrecimento, explorando os benefícios da prática e como ela pode te ajudar a alcançar seus objetivos.

Pilates emagrece?

O Pilates não tem como foco o emagrecimento, mas a prática regular aliada a outros exercícios físicos e uma dieta equilibrada podem ajudar no processo de emagrecimento natural e saudável.

De acordo com o blog Pilates, o método pode ajudar na redução da circunferência abdominal através da mecânica respiratória e dos exercícios que trabalham músculos abdominais.

Uma dica para turbinar resultados é combinar a prática de pilates com outros tipos de treinos que sejam mais intensos, como o treino de musculação.

Quando o pilates faz efeito no corpo?

Os efeitos do pilates regular no corpo poderão começar a ser notados com aproximadamente um mês e meio ou dois meses do início da prática.

Poderão ser notados benefícios como mais força, melhora na postura, equilíbrio, flexibilidade, diminuição do estresse e ansiedade, entre outros.

