13 esportes olímpicos beneficiados pela prática de Pilates

A prática regular de pilates pode melhorar o desempenho dos atletas em diversas modalidades esportivas, além de proporcionar outros benefícios para o corpo.

Competir nos Jogos Olímpicos exige muito preparo físico e psicológico. A flexibilidade é essencial para um bom desempenho e melhores resultados.

De acordo com a fisioterapeuta e professora da Pure Pilates Josi Araújo, os atletas olímpicos podem se beneficiar do pilates porque o método auxilia no fortalecimento dos músculos aumentando a flexibilidade.

"Além disso, também podemos enfatizar o fortalecimento do core, que inclui os músculos abdominais, dorsais e pélvicos. Um core forte melhora a estabilidade, o equilíbrio e a eficiência dos movimentos atléticos. Beneficia também a prevenção de lesões, pois o foco do pilates na força muscular equilibrada e na flexibilidade ajuda a reduzir o risco de lesões, pois fortalece os músculos de suporte e melhora a estabilidade articular", destaca.

O pilates tem a capacidade de ajudar a melhorar a consciência corporal e o controle neuromuscular, permitindo que os atletas tenham movimentos mais precisos e firmes. A prática também evita lesões e ajuda na recuperação.

O pilates ajuda a fortalecer o core e a flexibilidade, fundamentais na ginástica artística (Imagem: artistic gymnastics | Shutterstock)

Esportes olímpicos beneficiados pelo Pilates

Confira a seguir algumas das principais modalidades esportivas que mais têm a ver com a prática de pilates:

1. Ginástica artística

A ginástica artística pede muita flexibilidade, força do core e controle corporal. Tudo isso pode ser aprimorado com ajuda do pilates.

2. Dança

Quem faz dança pode se beneficiar do pilates ao melhorar sua flexibilidade, fortalecer o core e controlar melhor a postura.

3. Atletismo

Corredores, saltadores e lançadores podem aproveitar os benefícios do pilates para fortalecer o core, melhorar a postura e prevenir lesões.

4. Natação

Os nadadores desenvolvem mais força do core e alinhamento corporal com a ajuda do pilates, importante para prevenção de lesões nos ombros e o desempenho.

5. Ciclismo

Ciclistas obtêm benefícios importantes do pilates, como maior estabilidade do core e força nas costas, o que auxilia na manutenção de uma postura eficiente, além de reduzir fadiga e o risco de lesões.

6. Tênis

O pilates contribui para o aumento da força do core, flexibilidade e equilíbrio, fundamentais para executar movimentos rápidos.

7. Golfe

Mais força do core, flexibilidade e equilíbrio são algumas das vantagens que o pilates oferece para quem pratica essa modalidade.

8. Esportes de combate

A força do core, flexibilidade e controle corporal são essenciais para melhorar a eficácia nesse tipo de esporte.

9. Esqui

O pilates ajuda a melhorar o equilíbrio, a força do core e a flexibilidade, fatores cruciais para estabilidade e o controle.

10. Basquete e vôlei

Os atletas se beneficiam com força do core, agilidade e controle do corpo, além de prevenção de lesões nas articulações.

11. Remo

Remadores podem melhorar a eficiência dos movimentos e prevenir lesões nas costas graças à força do core e flexibilidade do pilates.

12. Corrida

Pilates fornece mais alinhamento corporal, força do core e flexibilidade importantes para uma boa eficiência.

13. Futebol

A força do core e a estabilidade são vitais para executar movimentos rápidos e mudanças de direção, além de ajudar na prevenção de lesões nas articulações.

Exercícios que contribuem para estabilidade

A professora Josi Araújo lista algumas sugestões para ajudar no fortalecimento do core, a estabilização das articulações e a melhora da resistência muscular.

Confira a seguir:

1. Prancha