Benefícios da creatina: descubra tudo sobre o suplemento alimentar

A creatina é um dos suplementos alimentares mais populares e estudados no mundo da nutrição esportiva.

Utilizada principalmente por atletas e praticantes de musculação, a creatina é conhecida por seus benefícios no aumento da força, desempenho físico e ganho de massa muscular.

No entanto, seus benefícios vão além do desempenho atlético, abrangendo também aspectos da saúde geral.

Vamos explorar tudo sobre a creatina, seus benefícios, formas de uso e considerações importantes.

Benefícios da creatina: veja tudo sobre o suplemento alimentar

De acordo com as informações do site BBC News Brasil, estes são os principais benefícios da creatiana:

O que é Creatina?

A creatina é um composto natural encontrado principalmente nos músculos e no cérebro.

É formada a partir dos aminoácidos arginina, glicina e metionina e está presente em alimentos como carne vermelha e peixe.

No corpo, a creatina é convertida em fosfocreatina, que é usada para produzir ATP (adenosina trifosfato), a principal fonte de energia celular.

Benefícios da Creatina

Aumento da Força e Desempenho:

A creatina aumenta a produção de ATP, proporcionando energia rápida para exercícios de alta intensidade e curta duração, como levantamento de peso e sprints. Isso resulta em um aumento significativo na força e no desempenho atlético.

Ganho de Massa Muscular:

Estudos mostram que a suplementação com creatina pode aumentar a massa muscular, tanto por meio de um maior volume de treino quanto pela retenção de água nos músculos, o que facilita o crescimento muscular a longo prazo.

Melhoria na Recuperação Muscular:

A creatina pode ajudar na recuperação pós-exercício, reduzindo a inflamação e os danos musculares, permitindo um retorno mais rápido ao treino.

Aumento da Capacidade Anaeróbica:

Atividades que dependem do sistema anaeróbico, como sprints e levantamento de peso, se beneficiam significativamente do aumento de fosfocreatina nos músculos.

Benefícios Cognitivos:

A creatina também pode ter efeitos positivos no desempenho cognitivo, especialmente em tarefas que requerem memória e processamento rápido de informações.

Isso é particularmente benéfico em situações de privação de sono ou fadiga mental.

Proteção Neurológica:

Pesquisas indicam que a creatina pode ter um efeito neuroprotetor, ajudando a proteger contra doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer, além de melhorar a função cognitiva em idosos.

Como Usar Creatina?

Dosagem:

A dose padrão de creatina é de 3 a 5 gramas por dia.

É possível iniciar com uma fase de carregamento, tomando 20 gramas por dia divididas em 4 doses de 5 gramas por 5 a 7 dias, seguida pela dose de manutenção de 3 a 5 gramas por dia.

Timing:

A creatina pode ser tomada a qualquer hora do dia, mas alguns estudos sugerem que o consumo pós-treino pode ser mais eficaz para a recuperação e o ganho de massa muscular.

Forma de Suplementação:

A creatina monohidratada é a forma mais estudada e comprovada em termos de eficácia e segurança. Outras formas, como creatina HCl e creatina etil éster, também estão disponíveis, mas não possuem a mesma quantidade de evidências científicas.

Hidratação:

A suplementação com creatina pode aumentar a necessidade de hidratação, pois a creatina atrai água para as células musculares. Portanto, é importante aumentar a ingestão de líquidos.

Considerações Importantes Sobre a Creatina:

Segurança:

A creatina é considerada segura para a maioria das pessoas quando usada nas doses recomendadas. Efeitos colaterais são raros, mas podem incluir desconforto gastrointestinal e cãibras musculares.

Populações Especiais:

Embora a creatina seja segura para adultos saudáveis, pessoas com problemas renais preexistentes ou condições médicas devem consultar um médico antes de iniciar a suplementação.

Vegetarianos e Veganos:

Pessoas que seguem dietas vegetarianas ou veganas podem se beneficiar ainda mais da suplementação com creatina, pois essas dietas geralmente são pobres em creatina natural.

Interações Medicamentosas:

Consulte um profissional de saúde se você estiver tomando medicamentos ou tiver condições de saúde que possam ser afetadas pela suplementação com creatina.

