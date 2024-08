5 exercícios de pilates para ganhar força que substituem a musculação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pilates é uma prática que tem muitos adeptos no mundo do fitness, e um público especial são aqueles que buscam alternativas à musculação tradicional para ganhar força.

De acordo com informações do portal Muscle & Fitness, especializado em vida fitness, a prática do pilates pode ser tão eficaz quanto a musculação para desenvolver força muscular, além de proporcionar benefícios adicionais como a melhoria da flexibilidade, equilíbrio e postura.

Para quem não pode praticar musculação ou simplismente prefere uma alternativa ao levatamento de peso, o pilates é ótimo. E alguns exercícios específicos são especialmente direcionados para o ganho de força, como veremos a seguir.

5 exercícios de pilates para ganhar força

1. Prancha com elevação de perna



A prancha é um exercício fundamental tanto no pilates quanto na musculação, focando no fortalecimento do core. A variação com elevação de perna aumenta ainda mais a dificuldade e os benefícios para a força.

Comece na posição de prancha, com os antebraços e os dedos dos pés no chão, o corpo formando uma linha reta dos ombros aos calcanhares.

Levante uma perna do chão, mantendo-a reta e segurando a posição por alguns segundos antes de retornar à posição inicial. Repita com a outra perna.



Homem fazendo prancha com elevação de perna no pilates - Freepik

2. Ponte de ombros



A ponte de ombros é excelente para trabalhar a musculatura das pernas, glúteos e core, além de promover a estabilização da coluna.

Deite-se de costas com os joelhos dobrados e os pés no chão. Levante os quadris em direção ao teto, formando uma linha reta dos ombros aos joelhos.

Mantenha a posição por alguns segundos antes de baixar lentamente os quadris de volta ao chão. Para aumentar a dificuldade, você pode elevar uma perna enquanto mantém a posição.



3. Teaser



O teaser é um exercício clássico do pilates que trabalha intensamente o core, além de envolver a parte superior e inferior do corpo.

Deite-se de costas com os braços esticados acima da cabeça e as pernas retas. Simultaneamente, levante os braços, a cabeça e as pernas para formar um "V" com o corpo, mantendo os abdominais contraídos.

Retorne à posição inicial de forma controlada.

Mulher fazendo o exercício teaser no pilates - FREEPIK

4. Círculos com as pernas



Este exercício foca no fortalecimento dos músculos abdominais e das pernas, além de melhorar a coordenação e o controle corporal.

Deite-se de costas com uma perna esticada no chão e a outra levantada em direção ao teto. Faça círculos com a perna levantada, mantendo os quadris estáveis. Após completar as repetições, troque de perna.



5. Flexão de braço com rotação



Esta variação da flexão tradicional adiciona um componente de rotação, aumentando o trabalho dos músculos estabilizadores e do core.

Comece na posição de flexão de braço. Ao subir, gire o tronco para um lado e levante o braço correspondente em direção ao teto, formando uma linha reta com o outro braço. Volte à posição inicial e repita para o outro lado.

Pilates: ganho de força e mais



Além de proporcionar ganhos de força, o pilates oferece uma série de outros benefícios que complementam a musculação:

Melhoria da flexibilidade: Os exercícios de pilates frequentemente envolvem alongamentos, o que ajuda a aumentar a flexibilidade e prevenir lesões.

Equilíbrio e coordenação: A prática regular de pilates melhora o equilíbrio e a coordenação, beneficiando não apenas o desempenho em outras atividades físicas, mas também a qualidade de vida diária.

Postura: Pilates enfatiza a alinhamento correto do corpo, ajudando a corrigir e prevenir problemas posturais.





