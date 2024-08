Exercício RDL: veja para que serve e como fazer corretamente o levantamento terra romano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Romain Deadlift, mais conhecido como RDL ou agachamento terra romano, é importante pois proporciona uma forte ativação do glúteo máximo ao projetar o quadril posteriormente.

Mas sem saber, muitas pessoas geram sérios desequilíbrios musculares entre a cadeia anterior e posterior (a cadeia posterior é composta pelos músculos que estão atrás do corpo – isquiotibiais, glúteos, costas, etc).

Os exercícios mais comuns para pernas – agachamento e leg press, por exemplo – trabalham mais o quadríceps, consequentemente, focam mais na cadeia anterior. E não, adicionar a cadeira flexora ao treino não é suficiente para trabalhar a cadeia posterior.

Esses desequilíbrios podem causar sérios efeitos negativos, desde lesões nos isquiotibiais até dores nos joelhos. Além disso, desenvolver apenas o quadríceps é como treinar bíceps e negligenciar o tríceps. Saiba como executar corretamente o exercício, de acordo com o portal Hipertrofia.

SAIBA OS MELHORES EXERCÍCIOS PARA AS TAXAS DE COLESTEROL, GLICOSE E TRIGLICERÍDEOS



Como resolver?

Conheça o levantamento terra romeno, um movimento capaz de atingir a lombar, isquiotibiais e glúteos, equilibrando a cadeia posterior com a anterior.

Independentemente de você ser um atleta profissional em busca de funcionalidade ou uma pessoa comum, essa variação do levantamento terra só vai potencializar seus resultados na academia.

Como executar o levantamento terra romeno

O terra romeno é uma variação do terra comum e, apesar de ser muito parecido com o stiff, não é o mesmo exercício. Muitas pessoas fazem o levantamento terra romeno pensando que estão fazendo o stiff.

No stiff, as pernas permanecem retas a maior parte do tempo, fazendo com que as costas fiquem arqueadas na porção final do exercício.

No levantamento terra romeno, as costas devem permanecer retas durante todo o exercício, com uma leve flexão dos joelhos enquanto as canelas ficam na vertical. Desça a barra até onde sua flexibilidade permitir.

Você deve estar se perguntando se vale a pena tanta confusão para fazer um exercício quase igual ao terra comum ou stiff, mas isso seria o mesmo que descartar o supino inclinado por ser “idêntico” ao reto.

Portanto, inclua o levantamento terra romeno em seu treino e veja como seu corpo responde; as chances de você gostar dos resultados são grandes.