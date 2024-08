Exercícios mais recomendados para acabar com a flacidez dos braços em mulheres

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A flacidez nos braços é uma preocupação comum, principalmente entre muitas mulheres, devido à pressão estética, especialmente com o avanço da idade e a perda de elasticidade da pele.

Para aquelas que buscam uma aparência mais firme e tonificada, é essencial adotar uma rotina de exercícios focada na musculatura dos braços.

Segundo a professora de educação física Alessandra Dias, em entrevista ao Terra, "comparado com os homens, nós, mulheres, temos baixos níveis de testosterona, que é o hormônio diretamente associado à hipertrofia muscular".

Por isso, de acordo com a professora, a definição dos membros superiores em mulheres requer treinamento com frequência e com carga bastante elevada.

Além da prática regular de exercícios, a alimentação adequada e cuidados com a pele desempenham papéis cruciais na luta contra a flacidez.

3 exercícios para combater a flacidez do braço feminino

Vamos ver uma seleção com os melhores exercícios para fortalecer e tonificar os músculos dos braços, baseando-nos nas recomendações da professora.

Mulher fazendo supino com halter - senivpetro

1. Supino



O supino é um exercício clássico e eficiente para trabalhar a musculatura dos braços, especialmente o tríceps e os peitorais. Este exercício ajuda a aumentar a força e a definição dos músculos superiores, promovendo uma aparência mais firme.



Como fazer

Deite-se em um banco plano com os pés firmemente apoiados no chão.

Segure a barra com as mãos um pouco mais largas que a largura dos ombros.

Abaixe a barra lentamente até o peito e depois empurre-a para cima até que os braços estejam estendidos.

De acordo com Alessandra Dias, "o treino de membros superiores enrijece e tonifica a musculatura, ajuda a reduzir o músculo do tchauzinho, deixando o tríceps mais forte e definido."

Incluir o supino na rotina pode ser uma ótima maneira de alcançar esses objetivos, proporcionando um contorno mais firme e definido para os braços.

Leia Também Veja como acelerar a hipertrofia para ganhar massa muscular mais rápido

2. Remada fechada



A remada fechada é excelente para fortalecer a parte posterior dos braços e melhorar a definição dos tríceps. Este exercício contribui para uma aparência mais tonificada e reduz a flacidez na parte superior dos braços.

Como fazer

Fique em pé com os pés na largura dos ombros e segure a barra com as mãos na largura dos ombros.

Incline o tronco para frente, mantendo as costas retas e os joelhos levemente dobrados.

Puxe a barra em direção ao abdômen, mantendo os cotovelos próximos ao corpo.

Retorne lentamente à posição inicial.



Além de fortalecer a parte superior das costas e os tríceps, a remada fechada ajuda a tonificar os braços e melhorar a postura.

Alessandra Dias destaca que "o treino de membros superiores diminui as gorduras localizadas, que incomodam algumas mulheres, e melhora a funcionalidade dos braços para tarefas do dia a dia."

Mulher com flacidez no braço - Andres Ayrton/Pexels

3. Elevação lateral



A elevação lateral é fundamental para trabalhar os músculos dos ombros e dos tríceps. Este exercício contribui para uma definição mais apurada e melhora a firmeza dos braços.

Como fazer

Fique em pé com os pés na largura dos ombros e segure um par de halteres ao lado do corpo.

Com os braços levemente dobrados, levante os halteres lateralmente até a altura dos ombros.

Abaixe-os lentamente até a posição inicial.



A elevação lateral ajuda a fortalecer os músculos dos ombros e a melhorar a definição dos tríceps. A prática regular deste exercício pode resultar em braços mais tonificados e uma postura melhor, alinhando-se aos objetivos.