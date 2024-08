Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A amamentação é um processo fundamental para o desenvolvimento saudável dos bebês. Mas muitos mitos se espalham sobre a alimentação da mãe nesse período.

É comum as mães ouvirem falar sobre alimentos proibidos, dietas milagrosas e outras afirmações que não se baseiam em evidências científicas.

A seguir, confira 5 mitos e verdades sobre amamentação e alimentação, desvendando as verdades por trás dessas crenças com informações da nutricionista e personal treinar Aline Becker e da pediatra Dra. Kelly Oliveira.

1. Alimentação da mãe influencia na amamentação

Verdade. A mãe deve se alimentar adequadamente no período em que está amamentando. Apesar disso, não é necessário seguir uma dieta limitante e nem abrir mão de alguns alimentos.

2. Algumas mães têm "leite fraco"

Mito. Na verdade, não existe leite fraco. Todas as mães podem produzir o leite com os nutrientes necessários, mas pode ocorrer da produção estar baixa. A quantidade não tem a ver com a qualidade do leite.

3. Lactantes não podem tomar café

Mito. O café pode ser consumido com moderação no período em que a mãe está amamentando.

4. O leite materno pode provocar cólicas no bebê Verdade. Algumas substâncias de alimentos podem ser alérgicas e gerar cólicas no bebê, como os alimentos à base de derivados de leite. A recomendação é que a mãe consuma alimentos in natura e evite comidas muito processadas. 5. Amamentar emagrece Verdade. Há um gasto energético grande durante a amamentação, fazendo com que a mãe possa perder de 1 a 2kg por mês. A recomendação para as mães nesse período é comer de forma fracionada, ou seja, de 4 a 5 refeições ao longo do dia. Por Isabel Bergami

