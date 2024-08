A melhor dieta para emagrecer de forma saudável é a alimentação consciente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No atual cenário de dietas e protocolos alimentares, muitas pessoas se sentem confusas e desorientadas. O alvoroço das redes sociais frequentemente promove estratégias e restrições alimentares que nem sempre são eficazes ou saudáveis.

Um dos principais mitos é a ideia de que dietas restritivas são a solução para a perda de peso. Mas a realidade é que manter uma alimentação saudável, que entre outras coisas promove o emagrecimento, não requer terrorismo alimentar.

As dietas restritivas não são a solução para emagrecer



Sophie Deram, autora de Pare de Engolir Mitos – Como as novas descobertas da nutrição podem nos orientar em meio a modismos, desinformação e pseudociência, critica a abordagem das dietas restritivas.

Para ela, essas dietas podem levar à perda de conexão com o próprio corpo e promover uma relação negativa com a alimentação. "Essas crenças fazem a gente perder a conexão com nosso corpo e terceirizar a alimentação para profissionais de nutrição", diz a especialista.

Sophie defende a abordagem do mind eating, que promove uma nutrição consciente, focada não apenas na fome e saciedade, mas também na vontade e escolhas alimentares.

Ela ressalta que "uma nutrição consciente tem ciência e consciência", e critica a prática de eliminar completamente nutrientes como as gorduras, que são essenciais para a saciedade e prazer alimentar.

O mito das calorias e a culpa de comer



Outro mito comum é a ideia de que a contagem de calorias é a chave para emagrecer. Sophie explica que "o corpo não vai aceitar da mesma maneira 150 calorias de refrigerante como aceita 150 calorias de uma salada de pepino".

Para ela, é fundamental cuidar do que se coloca no prato, e não apenas focar na quantidade de calorias.

Além disso, Sophie aborda a questão da culpa associada à alimentação. "Livrar-se da culpa é limpar o seu hard disk das crenças negativas sobre a alimentação, fazer as pazes com a comida e entender que não existe o tal alimento que, sozinho, engorda", afirma.

A culpa alimentar pode afetar negativamente a digestão e contribuir para um comportamento alimentar prejudicial.