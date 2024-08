Vitamina proteica de frutas vermelhas para ganhar massa muscular

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As vitaminas são uma ótima opção para quem busca uma alimentação prática e nutritiva, e quando combinadas com os ingredientes certos, podem ser poderosas aliadas no ganho de massa muscular.

As vitaminas proteicas de frutas, por exemplo, são uma excelente forma de fornecer ao corpo os nutrientes necessários para a construção muscular, além de oferecer sabor e energia.

O smoothie proteico de frutas vermelhas é uma das vitaminas caseiras mais fáceis de fazer, além de nutritiva e saborosa.

Essas bebidas são ideais para serem consumidas após os treinos, auxiliando na recuperação muscular e no crescimento das fibras musculares.

A seguir, veja como fazer a receita fácil e muito rápida:

Receita de Smoothie proteico de frutas vermelhas

Ingredientes

100ml de leite de soja zero

1 polpa de frutas vermelhas

Gelo

1/2 dose de suplemento proteico sabor morango

Como fazer

Bata tudo no liquidificador e sirva logo em seguida.

