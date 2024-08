Musculação ou pilates? Saiba benefícios e qual escolher

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A prática regular de exercícios físicos é essencial para manter a saúde e o bem-estar.

Entre as diversas modalidades disponíveis, a musculação e o pilates se destacam por seus inúmeros benefícios.

No entanto, a escolha entre essas duas atividades pode ser um desafio para quem busca melhorar a forma física.

Para ajudar na decisão, é fundamental entender as características e vantagens de cada prática.

Benefícios da musculação

A musculação é uma modalidade de exercício que utiliza pesos e máquinas para trabalhar os músculos de forma isolada ou em conjunto. Entre seus principais benefícios, destacam-se:

Ganho de força e massa muscular

A musculação é eficaz para o aumento da força e da massa muscular.

Este tipo de treino permite trabalhar de forma específica cada grupo muscular, proporcionando resultados visíveis em termos de hipertrofia.

Redução de dores e melhoria da condição corporal

A prática regular da musculação pode ajudar a diminuir dores, especialmente nas costas e nas articulações, ao fortalecer os músculos que sustentam o corpo.

Além disso, contribui para a melhoria da postura e da condição corporal geral.

Benefícios do pilates

O pilates é uma prática que combina exercícios de alongamento, fortalecimento e equilíbrio, com ênfase na respiração e no controle corporal. Seus benefícios incluem:

Tonificação muscular e flexibilidade

O pilates promove a tonificação muscular sem aumentar significativamente o volume dos músculos.

Os exercícios trabalham o corpo de forma integrada, aumentando a flexibilidade e a amplitude dos movimentos.

Equilíbrio e funções globais

Uma das grandes vantagens do pilates é o foco no equilíbrio e na realização de exercícios funcionais.

Esta prática é ideal para quem busca melhorar a coordenação motora e a estabilidade, beneficiando não apenas o corpo, mas também a mente.

Afinal, qual escolher?

A escolha entre musculação e pilates deve levar em consideração os objetivos individuais e as condições físicas de cada pessoa.

Em colaboração com o Portal Eu Atleta do Globo Esporte, a fisioterapeuta Marina Ciscato, formada pela USP e com especialização no método Pilates, destaca que a escolha entre as atividades depende de vários fatores.

Segundo ela, para quem procura a hipertrofia, ou seja, o aumento dos músculos, a musculação pode ser mais indicada. Equanto quem deseja mais tonificaçãodos músculos, pode se satisfazer melhor com o pilates.

“Enquanto a musculação permite ganho de força e massa muscular de forma focada e específica, diminuindo dores e melhorando a condição corporal, o pilates permite ganho de tonificação muscular, flexibilidade e equilíbrio, assim como a realização de exercícios mais globais e funcionais”, explica a especialista.

