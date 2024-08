Treino de corrida: saiba como fazer para perder peso

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A corrida é uma das atividades físicas mais eficazes para quem deseja emagrecer. Além de promover o aumento do gasto calórico, a corrida traz diversas adaptações no organismo que contribuem para a melhora da função cardíaca, muscular, enzimática e metabólica.

Essas mudanças elevam a capacidade do corpo de queimar gorduras, mesmo nos momentos de repouso.

Contudo, para alcançar esses benefícios de forma eficaz, é fundamental seguir um programa de treinamento bem estruturado e adaptado à condição física de cada indivíduo.

Benefícios da corrida para perder peso

“A corrida, quando bem prescrita, promove aumento do gasto calórico total no dia, aspecto que é importante para o emagrecimento, mas também gera adaptações no organismo", enfatiza Raphael Carvalho, professor do curso de pós-graduação em Emagrecimento & Metabolismo na Faculdade UNIGUAÇU.

No entanto, uma questão importante a ser observada é a intensidade. Manter a mesma intensidade durante todo o treino não é a melhor estratégia para quem deseja emagrecer correndo.

Treino de corrida para emagrecer

Para facilitar a adoção do treinamento intervalado de alta intensidade, o professor Raphael Carvalho sugere duas estratégias básicas:

Alternância de intensidade por tempo: correr em uma maior intensidade durante 2 minutos e descansar andando em baixa intensidade por mais 2 minutos. Essa alternância pode ser mantida durante todo o treino, que pode durar, por exemplo, 30 minutos.

correr em uma maior intensidade durante 2 minutos e descansar andando em baixa intensidade por mais 2 minutos. Essa alternância pode ser mantida durante todo o treino, que pode durar, por exemplo, 30 minutos. Intensidade por velocidade percebida: correr durante 2 minutos a 10 km/h. Caso esteja na rua e não possa medir a velocidade, pode correr por 2 minutos em uma intensidade percebida como. Após esses 2 minutos em alta intensidade, deve-se correr por 2 minutos em baixa intensidade, a 5 km/h ou uma intensidade percebida como “leve a moderado”.

Vale destacar que após algum tempo treinando, metas podem ser definidas, como por exemplo, correr 5km em 20 minutos, entre outras opções para superar os próprios limites.

Frequência e duração dos treinos

Raphael Carvalho destaca a importância da frequência e da duração dos treinos para obter resultados eficazes.

“Estudos científicos mostram de maneira bem sólida que treinar três vezes por semana por 25-30 minutos por sessões em intensidades mais elevadas já é o suficiente para obter resultados significativos para reduzir o risco de doenças cardiovasculares, melhorar a saúde e contribuir para o emagrecimento”, pontua o profissional de Educação Física.

