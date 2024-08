3 receitas fit com frango deliciosas para comer sem sair da dieta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Experimente deliciosas opções de receitas fit com frango que são fáceis de preparar e vão ajudar a manter sua dieta saudável sem peder sabor

O frango é um dos ingredientes favoritos de quem busca uma alimentação saudável e nutritiva. Além de ser uma excelente fonte de proteína magra, pode ser preparado de diversas maneiras para se adequar a qualquer plano alimentar tornando-o uma escolha excelente para quem quer atingir metas fitness.

Neste contexto, transformar o frango em pratos fit e saborosos é uma estratégia inteligente para diversificar o cardápio e manter o prazer nas refeições.

A versatilidade do frango permite criar receitas que são tanto nutritivas quanto deliciosas, adaptadas para diferentes gostos e necessidades alimentares.

Vamos apreder a seguir três receitas fit de frango que são perfeitas para quem busca praticidade e sabor sem sair da linha.

Desde um frango grelhado com ervas frescas, passando por um curry cremoso com couve-flor, até uma refrescante salada com abacate e quinoa, estas receitas são simples de preparar e cheias de sabor, você vai se surpreender.

1. Frango grelhado com ervas e limão



Ingredientes

4 filés de peito de frango



2 colheres de sopa de azeite de oliva



Suco de 1 limão



2 dentes de alho picados



1 colher de chá de alecrim seco



1 colher de chá de tomilho seco



Sal e pimenta-do-reino a gosto



Modo de preparo

Em uma tigela, misture o azeite de oliva, suco de limão, alho, alecrim, tomilho, sal e pimenta-do-reino.

Coloque os filés de peito de frango na marinada e deixe descansar por pelo menos 30 minutos.

Preaqueça uma grelha ou frigideira em fogo médio-alto e unte com um pouco de azeite.

Grelhe os filés de frango por cerca de 6-7 minutos de cada lado, ou até que estejam bem cozidos e dourados.

Sirva quente com uma salada verde ou legumes assados.



2. Frango ao curry com couve-flor



Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos



1 cabeça de couve-flor cortada em floretes



1 cebola picada



2 dentes de alho picados



2 colheres de sopa de curry em pó



1 lata de leite de coco light



1 colher de sopa de azeite de oliva



Sal e pimenta-do-reino a gosto



Coentro fresco para decorar



Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola e o alho até ficarem transparentes.

Adicione o frango e cozinhe até dourar.

Misture o curry em pó e refogue por mais 2 minutos.

Adicione o leite de coco e a couve-flor. Cozinhe em fogo médio por cerca de 15-20 minutos, ou até que o frango esteja completamente cozido e a couve-flor esteja macia.

Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto.

Decore com coentro fresco, se desejar, e sirva com arroz integral ou quinoa.



3. Salada de frango com abacate e quinoa



Ingredientes

2 peitos de frango cozidos e desfiados



1 xícara de quinoa cozida



1 abacate maduro cortado em cubos



1 tomate picado



1/2 cebola roxa picada



1/4 de xícara de coentro fresco picado



Suco de 1 limão



2 colheres de sopa de azeite de oliva



Sal e pimenta-do-reino a gosto



Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture o frango desfiado, quinoa, abacate, tomate, cebola roxa e coentro.

Em um recipiente pequeno, combine o suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino.

Despeje o molho sobre a salada e misture bem.

Sirva a salada fria ou em temperatura ambiente.

