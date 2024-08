4 receitas de esfihas veganas fáceis e saborosas para experimentar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As esfihas, tradicionais da culinária árabe, atravessaram fronteiras e se tornaram um dos pratos favoritos em diversas partes do mundo. Além de serem deliciosas e práticas de preparar, as esfihas são extremamente variadas, permitindo uma infinidade de recheios que agradam a todos os gostos.

Nos últimos anos, com o aumento da conscientização sobre a alimentação saudável e a adoção de dietas veganas, as versões sem ingredientes de origem animal têm ganhado destaque.

Se você está em busca de opções saborosas para servir em festas, reuniões ou mesmo para uma refeição especial, estas quatro receitas de esfihas veganas são a escolha perfeita. Vamos conferir?

1. Esfiha de Cogumelo e Alho-poró



Ingredientes

Massa



600 g de farinha de trigo



2 colheres de sopa de fermento biológico seco



300 ml de água morna



2 colheres de sopa de azeite de oliva



1 colher de chá de sal



Farinha de trigo para polvilhar



Recheio



400 g de shimeji



1 talo de alho-poró picado



2 dentes de alho amassados



1 cebola picada



3 colheres de sopa de molho de soja



1 colher de sopa de amido de milho diluído em 50 ml de água



Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto



Modo de preparo

Massa



Em uma tigela, dissolva o fermento biológico seco na água morna e deixe descansar por 10 minutos. Adicione o azeite, o sal e vá incorporando a farinha de trigo aos poucos, mexendo até obter uma massa homogênea.

Após, sove a massa em uma superfície enfarinhada por cerca de 10 minutos. Transfira a massa para um recipiente, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora, ou até dobrar de tamanho.

Recheio



Limpe e corte os shimejis em fatias. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola, o alho e o alho-poró até dourar.

Depois, adicione os cogumelos e refogue até que estejam macios. Em seguida, acrescente o molho de soja e o amido de milho diluído em água, mexendo até engrossar.

Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.

Montagem



Unte uma assadeira com azeite de oliva. Divida a massa em porções iguais e abra cada uma com as mãos ou um rolo, formando círculos.

Coloque uma porção do recheio no centro de cada círculo e modele as esfihas fechando as laterais ao centro, deixando uma pequena abertura.

Coloque-as na assadeira e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar, cerca de 30 minutos. Sirva em seguida.

2. Esfiha de Grão-de-Bico e Hortelã



Ingredientes

Massa



500 g de farinha de trigo



1 colher de sopa de fermento biológico seco



250 ml de água morna



3 colheres de sopa de óleo de coco



1 colher de chá de sal



Farinha de trigo para polvilhar



Recheio



2 xícaras de grão-de-bico cozido



1 dente de alho amassado



1 cebola picada



1 punhado de folhas de hortelã picadas



Suco de 1 limão



Sal e pimenta-do-reino moída a gosto



2 colheres de sopa de azeite de oliva



Azeite de oliva para untar



Modo de preparo

Massa



Em uma tigela, misture o fermento biológico seco com a água morna e deixe descansar por 10 minutos. Adicione o óleo de coco derretido, o sal e vá incorporando a farinha de trigo aos poucos, mexendo bem.

Em seguida, em uma superfície enfarinhada, sove a massa até ficar lisa e elástica. Coloque-a em um recipiente, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora.

Recheio



Em uma tigela, amasse o grão-de-bico até formar uma pasta. Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio, adicione a cebola e o alho e refogue até dourar.

Misture a pasta de grão-de-bico com a cebola, o alho, o suco de limão, as folhas de hortelã picadas, sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Montagem



Unte uma assadeira com azeite de oliva. Divida a massa em bolinhas e abra cada uma com as mãos ou um rolo no formato de círculo.

Coloque uma porção do recheio no centro de cada um e feche as laterais, formando triângulos com uma pequena abertura no centro.

Coloque as esfihas na assadeira e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 25 minutos. Sirva em seguida.