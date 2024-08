4 opções de moranga recheada para curtir o friozinho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a chegada do inverno, buscamos refeições que além de saborosas, tragam a sensação de aconchego e conforto. A moranga, ou abóbora, é uma excelente escolha para essa época do ano, não só pelo seu sabor suave, mas também por sua versatilidade na cozinha.

Cultivada há mais de 7.500 anos e presente em várias culturas, a moranga se adapta a uma variedade de receitas, oferecendo desde preparações mais sofisticadas até opções simples e nutritivas.

Vamos aprender quatro receitas de moranga recheada que são perfeitas para curtir os dias frios.

1. Moranga recheada com creme de queijo



Para os amantes de uma refeição cremosa e indulgente, a moranga recheada com creme de queijo é a escolha ideal.

Nesta receita, a suavidade dos queijos parmesão, muçarela e gorgonzola se funde com o creme de leite fresco, criando um recheio que é puro conforto.

Ingredientes

1 abóbora moranga



2 colheres de sopa de azeite de oliva



1 cebola picada



3 dentes de alho picados



500 ml de creme de leite fresco



200 g de queijo parmesão ralado



200 g de queijo muçarela ralado



100 g de queijo gorgonzola esfarelado



1 colher de chá de noz-moscada ralada



Sal e pimenta-do-reino moída a gosto



2 colheres de sopa de salsinha picada



Água



Modo de preparo

Lave bem a moranga e corte a parte superior, formando uma "tampa". Retire as sementes e fibras internas.

Cozinhe a moranga e a tampa em uma panela com água fervente por cerca de 20 minutos. Escorra de cabeça para baixo.

Aqueça o azeite em uma panela média e refogue a cebola até ficar translúcida. Adicione o alho e cozinhe por mais 1-2 minutos.

Acrescente o creme de leite e aqueça até começar a formar bolhas, sem ferver. Aos poucos, adicione os queijos, mexendo até derreter.

Tempere com noz-moscada, sal e pimenta. Despeje o creme de queijo dentro da moranga.

Coloque a moranga em uma assadeira forrada com papel-alumínio, cubra com a tampa e leve ao forno a 180°C por 15 minutos.

Retire do forno, deixe descansar, polvilhe salsinha e sirva.



2. Moranga recheada com camarão



Para quem prefere frutos do mar, a moranga recheada com camarão é uma combinação que une o frescor do camarão ao sabor suave da moranga. O toque do leite de coco e do requeijão cremoso deixa o recheio irresistível.

Ingredientes

1 abóbora moranga



500 g de camarões limpos e descascados



1 cebola picada



3 dentes de alho picados



2 colheres de sopa de azeite de oliva



1 colher de sopa de manteiga



1 tomate sem pele e picado



1 pimentão vermelho picado



200 ml de leite de coco



200 g de requeijão cremoso



1/2 xícara de chá de salsinha picada



Azeite, sal e pimenta-do-reino a gosto



1 colher de chá de colorau



Modo de preparo

Lave bem a abóbora e corte a parte superior, formando uma "tampa". Retire as sementes.

Tempere o interior da abóbora com sal e azeite. Envolva a moranga em papel-alumínio e asse a 180°C por 1 hora.

Em uma panela, aqueça o azeite e a manteiga, refogue a cebola até ficar translúcida, depois o alho. Acrescente tomate e pimentão e cozinhe.

Adicione os camarões, tempere com sal, pimenta e colorau, e cozinhe até que fiquem rosados.

Misture o leite de coco e o requeijão, deixe engrossar. Finalize com salsinha.

Recheie a abóbora com a mistura de camarão, leve ao forno sem papel-alumínio por 15 minutos e sirva.