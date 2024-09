3 receitas de sobremesas na taça práticas e gostosas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Essas delícias versáteis são perfeitas para ocasiões especiais ou até mesmo para apreciar no dia a dia. Veja como fazer de maneira simples

Nada melhor do que uma sobremesa na taça deliciosa para servir em ocasiões especiais ou até mesmo para apreciar no dia a dia, não é?

Há diversas opções práticas, saborosas, que ficam prontas em poucos minutos e fáceis de fazer.

Confira três opções de receitas de sobremesas na taça perfeitas para o fim de semana:

Creme de chocolate com morangos

Ingredientes

1 l de leite

4 colheres de sopa de açúcar

4 colheres de sopa de amido de milho

6 colheres de sopa de chocolate em pó

1 gema de ovo

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

2 xícaras de chá de morango fatiados

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, combine o leite, o açúcar, o amido de milho, o chocolate em pó, a gema de ovo e o leite condensado, misturando bem até que todos os ingredientes estejam incorporados.

Leve ao fogo médio, mexendo até que a mistura engrosse e adquira a consistência de um creme. Retire do fogo e deixe esfriar um pouco.

Em seguida, transfira o creme para uma batedeira e bata por cerca de 5 minutos, adicionando o creme de leite. Distribua o creme em taças, decorando com morangos frescos e folhas de hortelã.

Leve à geladeira e deixe resfriar por pelo menos 1 hora antes de servir.

Torta de limão

Ingredientes

200 g de biscoito de maisena

de maisena 1/2 xícara de chá de manteiga derretida

Raspas de 1 limão

400 g de leite condensado

250 g de creme de leite

Suco de 3 limões

Chantili e raspas de limão para decorar

Modo de preparo

Coloque os biscoitos no liquidificador e triture até obter uma farofa fina. Transfira para um recipiente e adicione a manteiga derretida e as raspas de limão, misturando bem até formar uma farofa úmida. Reserve.

No liquidificador, misture o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão, batendo até que a mistura fique homogênea e com uma textura cremosa.

Para montar, coloque uma camada da farofa no fundo de cada taça, seguida de uma camada de mousse.

Repita o processo até encher todas as taças, finalizando com uma camada de mousse. Decore com chantili e raspas de limão por cima. Leve à geladeira por 4 horas, ou até que a sobremesa esteja bem firme e gelada.