Pilates para emagrecer: 5 exercícios para queimar calorias e ganhar massa muscular

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O pilates é uma modalidade que conquista muitos praticantes por seus inúmeros benefícios para a saúde, incluindo a queima de calorias e o ganho de massa muscular.

Embora não seja uma solução milagrosa, quando combinado com uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável, o pilates pode ser uma ferramenta eficaz para atingir seus objetivos de fitness.

É importante lembrar que o sucesso no pilates não vem apenas com a prática, mas também com uma abordagem completa que inclui boa alimentação, hidratação adequada e descanso de qualidade.

Vamos entender como o pilates pode contribuir para a queima de calorias e o ganho de massa muscular, além de apresentar cinco exercícios para potencializar esses resultados.

Benefícios do pilates para a queima de calorias e ganho de massa muscular



A prática regular do método ajuda a queimar calorias e desenvolver músculos, mas é fundamental adotar uma abordagem equilibrada para obter resultados eficazes.

Uma dieta equilibrada com déficit calórico, hidratação adequada e um bom padrão de sono são fundamentais para maximizar os benefícios do pilates.

De acordo com a especialista em pilates, Laura Silva:

"O pilates ajuda a aumentar o metabolismo e a queimar calorias de forma eficiente, principalmente quando os exercícios são realizados com alta intensidade. Além disso, o aumento da massa muscular contribui para um metabolismo mais rápido, pois os músculos requerem mais energia para funcionar."

Mulher fazendo o exercício no pilates com calça e blusa de manga longa - FREEPIK

5 exercícios de pilates para potencializar a queima de calorias e o ganho de massa muscular



1. Ponte com elevação de pernas

Esse exercício foca nos glúteos e músculos do core, ajudando a fortalecer a parte inferior do corpo e a queimar calorias. Comece deitado de costas, com os joelhos dobrados e os pés no chão. Levante os quadris, formando uma linha reta dos ombros aos joelhos.

Em seguida, eleve uma perna de cada vez, mantendo a posição da ponte. Esse movimento ativa os glúteos e o core, promovendo a queima de calorias.

2. Flexão de braço com apoio no reformer

Utilizando o reformer, esse exercício trabalha a parte superior do corpo e o core. Coloque as mãos nos pegadores do reformer e estique as pernas.

Execute a flexão de braços, mantendo o corpo alinhado e controlado. Esse exercício fortalece o peitoral, tríceps e músculos do core, além de contribuir para a queima de calorias devido à intensidade.

Leia Também 5 exercícios de pilates para ganhar força que substituem a musculação

3. Single-leg stretch

Deitado de costas, eleve a cabeça e os ombros, mantendo as pernas estendidas e levantadas. Traga um joelho em direção ao peito, enquanto a outra perna permanece estendida e paralela ao chão.

Troque de perna, mantendo o ritmo. Esse exercício é ótimo para trabalhar o core e aumentar a resistência, ajudando na queima de calorias.

4. Prancha lateral

Deitado de lado, apoie-se no antebraço e levante o corpo, formando uma linha reta dos pés à cabeça. Mantenha a posição por 30 segundos e troque de lado.

A prancha lateral é excelente para fortalecer o core e os oblíquos, além de ajudar a queimar calorias e melhorar o equilíbrio.

5. Teaser

Sentado com os joelhos dobrados e os pés no chão, incline o tronco para trás e estique as pernas, formando um “V” com o corpo.

Segure a posição por alguns segundos antes de voltar à posição inicial. O teaser trabalha o core, os flexores do quadril e aumenta a resistência, contribuindo para a queima de calorias e o fortalecimento muscular.

Gostou das dicas? Compartilhe com quem também se interessa por pilates!