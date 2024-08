7 benefícios da centella asiática e como usá-la com segurança

A centella asiática, também conhecida como gotu kola, é uma planta medicinal valorizada há séculos na medicina tradicional asiática, especialmente na ayurveda e na medicina tradicional chinesa.

Ela é popular por suas propriedades curativas e vem ganhando destaque no Ocidente devido aos seus inúmeros benefícios para a saúde.

Confira, a seguir, 7 benefícios da centella asiática e como utilizá-la de forma segura!

É importante destacar que o uso prolongado ou em doses elevadas deve ser feito sob orientação médica, especialmente para pessoas com condições de saúde preexistentes ou que estejam grávidas ou amamentando.

A centella asiática é amplamente utilizada para ajudar a melhorar a circulação sanguínea, especialmente nas extremidades do corpo.

Ela auxilia no fortalecimento das paredes dos vasos sanguíneos e capilares, o que ajuda a prevenir varizes, hemorroidas e outros problemas circulatórios.

Para aqueles que sofrem de má circulação, o uso regular desta planta pode aliviar sintomas como pernas cansadas e inchadas.

"Porém, caso você note qualquer tipo de alteração nas pernas, como mudança da coloração da pele, inchaço persistente, queimação, sensação de cansaço e retenção de líquido, é importante consultar um cirurgião vascular, que poderá realizar uma avaliação para diagnosticar o problema e indicar o melhor tratamento para o seu caso", afirma a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

Conhecida por suas propriedades regenerativas, a centella asiática é um ingrediente popular em produtos de cuidados com a pele.

Isso porque ela ajuda a estimular a produção de colágeno, essencial para manter a pele firme e jovem.

Além disso, suas propriedades anti-inflamatórias ajudam no tratamento de condições como acne, psoríase e eczema.

A centella asiática auxilia na redução dos níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e promove um estado de calma e relaxamento.

Além disso, pode ser útil para auxiliar no tratamento de transtornos de ansiedade, proporcionando uma ação calmante.

"As crises ansiosas podem ser desencadeadas por estresse intenso, dor crônica, privação de sono, situações de abusos emocionais e físicos, além de excesso de trabalho, como na síndrome de burnout", exemplifica a psiquiatra Flávia Schueler.

A centella asiática é conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes, que podem beneficiar o sistema digestivo.

Ela ajuda a aliviar os sintomas de condições como gastrite, úlceras e síndrome do intestino irritável.

"A gastrite pode ser aguda, normalmente relacionada ao consumo de algum alimento estragado, algum medicamento ou álcool; ou crônica, quando causada por algum insulto à mucosa do estômago de forma prolongada, como o tabagismo e a infecção pela bactéria H. Pylori", explica a Dra. Denise de Carvalho, médica especialista em Cirurgia Geral com área de atuação em endoscopia digestiva.

A centella asiática ajuda a fortalecer o sistema imunológico ao combater radicais livres e regular a resposta inflamatória (Imagem: marina_ua | Shutterstock)

5- Ajuda a fortalecer o sistema imunológico

Por ser rica em antioxidantes, a centella asiática contribui para o fortalecimento do sistema imunológico.

Ela combate os radicais livres, que podem danificar as células e enfraquecer a imunidade. Além disso, suas propriedades anti-inflamatórias ajudam a regular a resposta imunológica, prevenindo doenças crônicas e infecções.

"As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano", explica o cardiologista Bruno Ganem.

6- Acelera a cicatrização de feridas

A capacidade da centella asiática de estimular a produção de colágeno não só é benéfica para a estética da pele, mas também para a cicatrização de feridas.

Ela acelera o processo de recuperação e reduz a formação de cicatrizes, tornando-se uma escolha popular para o tratamento de queimaduras, cortes e outras lesões na pele.

7- Apoia a saúde das articulações

A centella asiática tem propriedades anti-inflamatórias que podem ser úteis no tratamento de dores nas articulações e condições como artrite, que é uma doença que funciona "[….] como se o organismo começasse a se atacar.

O sistema imunológico, que foi feito para nos defender, começa a ver o sistema da articulação como inimigo", explica a reumatologista Tatiana Molinas Hasegawa.

Como usar a centella asiática com segurança?

Para aproveitar os benefícios da centella asiática, é importante utilizá-la de forma segura e adequada.

Suplementos : a Centella asiática pode ser encontrada em cápsulas, comprimidos ou extratos líquidos. Para o uso, siga as instruções de um médico e do fabricante e nunca exceda a dose recomendada.

: a Centella asiática pode ser encontrada em cápsulas, comprimidos ou extratos líquidos. Para o uso, siga as instruções de um médico e do fabricante e nunca exceda a dose recomendada. Chá : a bebida de centella asiática é uma forma popular de consumo. Use uma colher de chá de folhas secas para cada xícara de chá de água fervente. Deixe em infusão por 5 a 10 minutos e consuma até duas vezes ao dia.

: a bebida de centella asiática é uma forma popular de consumo. Use uma colher de chá de folhas secas para cada xícara de chá de água fervente. Deixe em infusão por 5 a 10 minutos e consuma até duas vezes ao dia. Uso tópico: cremes e loções contendo centella asiática podem ser aplicados diretamente na pele para tratar problemas como cicatrizes, estrias e feridas. Certifique-se de fazer um teste de alergia em uma pequena área da pele antes do uso contínuo. Na dúvida, consulte um médico.

Apesar de ser uma planta segura para a maioria das pessoas, o uso excessivo ou prolongado pode causar efeitos colaterais como dor de cabeça, náuseas ou tontura.

Mulheres grávidas ou amamentando, assim como pessoas com problemas hepáticos, devem consultar um médico antes de usar centella asiática.

