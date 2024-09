5 hábitos para melhorar a circulação sanguínea e prevenir problemas vasculares

Manter uma boa circulação sanguínea é importante para a saúde geral e o bem-estar. Com a rotina agitada e frequentemente sedentária, é comum sentir dores nas pernas, inchaço e, às vezes, formigamento.

Esses sintomas podem ser sinais de problemas circulatórios, que são bastante prevalentes. De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), cerca de 40% dos brasileiros enfrentam algum tipo de problema vascular ao longo da vida, com uma incidência mais alta em mulheres e pessoas mais velhas.

A má circulação pode levar a condições como varizes, que são veias dilatadas e tortuosas, especialmente nas pernas, devido à dificuldade do sangue em retornar ao coração.

“As varizes se formam devido à pressão elevada nas veias e ao fluxo sanguíneo inadequado,” explica a Dra. Carol Mardegan, médica vascular e membro da SBACV.

Fatores como envelhecimento, alterações hormonais e obesidade são alguns dos principais contribuintes para problemas venosos.

No entanto, alguns hábitos simples podem ajudar a melhorar a circulação sanguínea e prevenir esses problemas.

Uma alimentação variada e balanceada é essencial para manter a saúde das veias e do sistema circulatório.

"Manter uma dieta rica em frutas, legumes, verduras e grãos integrais contribui para o fortalecimento das paredes das veias e ajuda a controlar a pressão arterial,” afirma a Dra. Carol Mardegan.

Embora não seja necessário seguir dietas restritivas, buscar equilíbrio na alimentação pode fazer uma grande diferença na saúde vascular.

Caminhadas fazem bem para circulação sanguínea (Imagem: Tyler Olson | Shutterstock)

2. Incorpore caminhadas no seu dia a dia

A prática regular de exercícios físicos, como caminhar, é fundamental para promover uma boa circulação. “Mesmo pequenas caminhadas ao longo do dia podem ajudar a manter o sangue em movimento e a saúde em dia,” recomenda a especialista.

Se encontrar tempo para treinos diários é um desafio, considere incorporar caminhadas curtas e frequentes em sua rotina.

3. Evite ficar muito tempo na mesma posição

Passar longos períodos sentado ou em pé pode prejudicar a circulação sanguínea. É importante movimentar as pernas e os pés com frequência para garantir que o sangue flua corretamente.

“Profissões que exigem longas horas na mesma posição devem ser equilibradas com intervalos para movimentar os membros inferiores,” sugere a médica.

4. Priorize visitas regulares ao médico

Consultas regulares com um cirurgião vascular são essenciais para monitorar a saúde das veias e tratar problemas antes que se agravem.

“O acompanhamento médico contínuo pode prevenir doenças e garantir um tratamento eficaz e precoce,” finaliza a Dra. Carol Mardegan.

Manter essas consultas pode ajudar a detectar e tratar problemas circulatórios em estágios iniciais.

5. Eleve as pernas regularmente

Reservar alguns minutos para elevar as pernas no final do dia pode aliviar o cansaço e facilitar o retorno do sangue ao coração.

“Elevar as pernas por 5 a 10 minutos é uma prática simples que pode fazer uma grande diferença, especialmente se acompanhada de alongamentos,” sugere a Dra. Carol Mardegan. Essa prática ajuda a aliviar a pressão nas veias e melhorar a circulação.