5 receitas fáceis e saudáveis com feijão-preto

O feijão-preto é um dos alimentos mais versáteis e nutritivos que podemos incluir em nossa dieta diária. Ele não só é uma excelente fonte de proteínas e fibras, mas também é rico em antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres no corpo.

Consumido amplamente na culinária brasileira, especialmente na feijoada, o feijão-preto pode ser utilizado de maneiras criativas e saudáveis em várias receitas, que vão desde saladas frescas até pratos quentes e reconfortantes.

Incorporar esse grão em sua alimentação é uma forma prática de garantir uma refeição equilibrada e saborosa, ideal para quem busca manter uma alimentação saudável sem abrir mão do sabor.

Para ajudar você a explorar as diferentes possibilidades do feijão-preto, selecionamos cinco receitas que são ao mesmo tempo fáceis de preparar e cheias de sabor.

Essas receitas mostram como é possível aproveitar ao máximo os benefícios desse ingrediente tão poderoso, trazendo variedade e nutrição para o seu dia a dia.

Uma das opções mais práticas e saborosas de usar o feijão-preto é preparando um delicioso hambúrguer de feijão-preto.

Essa receita é uma excelente alternativa para quem busca um substituto saudável e vegetariano para o hambúrguer tradicional. Para preparar, amasse duas xícaras de feijão-preto cozido e escorrido em uma tigela.

Adicione meia xícara de aveia em flocos, meia cebola picada, um dente de alho picado, uma colher de chá de cominho em pó, uma colher de chá de páprica defumada, um ovo e sal a gosto.

Misture bem até formar uma massa homogênea. Modele em forma de hambúrgueres e grelhe em uma frigideira com azeite de oliva até dourar dos dois lados. Sirva com seu acompanhamento favorito.

Salada de feijão-preto com abacate e milho (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock)

2. Sopa de feijão-preto com legumes

Outra receita interessante é a sopa de feijão-preto com legumes, ideal para os dias mais frios ou para quem busca um prato reconfortante.

Para preparar, aqueça uma colher de sopa de azeite de oliva em uma panela grande e refogue uma cebola picada e dois dentes de alho até dourarem. Em seguida, adicione uma cenoura picada, uma abobrinha picada, um tomate picado e refogue por cinco minutos.

Acrescente duas xícaras de feijão-preto cozido, uma colher de chá de cominho em pó e quatro xícaras de caldo de legumes. Cozinhe até que os legumes estejam macios, tempere com sal a gosto e sirva quente.

Para os amantes de pratos frescos e rápidos, a salada de feijão-preto com abacate e milho é uma excelente escolha.

Combine duas xícaras de feijão-preto cozido e escorrido, um abacate cortado em cubos, uma xícara de milho-verde cozido, meia xícara de tomate-cereja fatiado e meia cebola-roxa picada em uma tigela grande.

Tempere com suco de um limão, duas colheres de sopa de azeite de oliva, sal, coentro picado e orégano a gosto. Misture delicadamente e sirva a salada gelada ou em temperatura ambiente, perfeita para acompanhar um almoço leve.

3. Feijão-preto com batata-doce e espinafre

Para um prato mais substancial, o feijão-preto com batata-doce e espinafre combina a doçura da batata com a robustez do feijão-preto, criando uma refeição equilibrada e nutritiva.

Comece cozinhando duas batatas-doces cortadas em cubos em água fervente até que estejam macias. Em outra panela, aqueça uma colher de sopa de azeite de oliva, refogue uma cebola picada e dois dentes de alho até dourarem, e adicione uma colher de chá de cominho em pó.

Junte duas xícaras de feijão-preto cozido com o caldo e a batata-doce cozida. Misture bem e acrescente duas xícaras de espinafre, cozinhando até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída a gosto e sirva imediatamente.

4. Tacos de feijão-preto

Por fim, uma opção para variar o cardápio do dia a dia são os tacos de feijão-preto. Aqueça oito tortilhas de milho em uma frigideira e, em seguida, recheie cada uma com uma porção de duas xícaras de feijão-preto cozido e escorrido, alface picada, tomate picado, meia cebola-roxa picada e fatias de abacate.

Adicione um pouco de molho de pimenta, suco de limão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto. Dobre as tortilhas ao meio e sirva em seguida, acompanhando com guacamole ou salsa.