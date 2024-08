3 receitas de chá de açafrão para aproveitar seus benefícios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O chá de açafrão pode ser preparado com uma variedade de combinações. Dessa forma, é possível adicionar mais nutrientes e benefícios à bebida.

O açafrão, conhecido como o "ouro das especiarias", tem uma longa história, remontando a milhares de anos no Oriente Médio e na Ásia, onde era utilizado em rituais, culinária e tratamentos medicinais.

Com o tempo, sua popularidade se espalhou para o Ocidente. Atualmente, o açafrão continua a ser valorizado por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

A seguir, conheça três receitas de chás com açafrão e desfrute de seus benefícios.

1. Chá de açafrão comum

Ingredientes

1 pedaço de açafrão in natura



200 ml de água filtrada

Modo de preparo



Corte o açafrão em pequenas fatias para liberar melhor seus compostos.

Aqueça a água até ferver, desligue o fogo e adicione o açafrão.

Tampe a panela e deixe descansar por 20 minutos. Coe e sirva quente.

O chá estimula a produção de bile, auxiliando na digestão e no alívio de desconfortos gastrointestinais.

2. Chá de açafrão com hortelã e casca de laranja

Ingredientes

1 colher de chá de açafrão em pó



Casca de 1 laranja



5 folhas de hortelã fresca



250 ml de água filtrada



1 colher de chá de mel



Gotas de limão a gosto

Modo de preparo

Lave bem a casca da laranja e corte-a em tiras finas.

Ferva a água e adicione o açafrão, a casca de laranja e as folhas de hortelã.

Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Coe e adicione mel e limão a gosto.

Esta opção fortalece o sistema imunológico, graças às propriedades antimicrobianas e antivirais do açafrão e a vitamina c da laranja e do limão.

Imagem ilustrativa: chá de açafrão, gengibre, limão e mel (Imagem: Olena Rudo | Shutterstock)