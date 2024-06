Últimos dias: Concurso público em Caruaru com salários de R$2.000 para níveis fundamental e médio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A "Capital do Agreste" está com dois certames que se encerram este mês; vagas para Auxiliar de Manutenção e Auxiliar de Serviços Administrativos

A Prefeitura de Caruaru fechará, no dia 4 de junho, o edital com vagas para a Central de Abastecimento da cidade.

O certame está em aberto desde abril e é organizado pelo IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal. As inscrições devem ser feitas no site da banca organizadora.

São 5 oportunidades no total, sendo 3 para Auxiliar de Manutenção e 2 para Auxiliar de Serviços Administrativos.

Esse concurso também possui vagas reservadas para para Pessoas com Deficiência (PCD), sendo uma vaga disponibilizada em cada um dos cargos.

Leia mais: Caruaru-PE ganha 250 novos empregos com inauguração de unidade do Novo Atacarejo, nesta quinta-feira (30/05)

Confira os salários, nível educacional, cargas horárias e valores de taxa de inscrição para as vagas:

Auxiliar de Manutenção:

Requer Ensino Fundamental completo;



3 vagas, sendo uma para PCD;



Vencimentos de R$1.500;



Jornada de trabalho de 40h semanais;



Taxa de inscrição no valor de R$57.

Auxiliar de Serviços Administrativos

Requer Ensino Médio completo;



2 vagas, sendo uma para PCD;



Vencimentos de R$2.000;



Jornada de trabalho de 40h semanais;



Taxa de inscrição no valor de R$72.

As inscrições para essas vagas seguem abertas e poderão ser feitas através do site do Ibam. Acesse aqui.

Além desta seleção, a Prefeitura de Caruaru também está com outro edital em aberto para vagas de Guarda Municipal e Agente de Trânsito. Confira clicando aqui.