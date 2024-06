Último dia para concurso em Pernambuco; 48 vagas com bolsas de até R$ 2.824,00

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Câmara Municipal de Floresta, no interior de Pernambuco, encerra hoje as inscrições para 48 oportunidades de nível médio junto à Secretaria de Saúde da cidade.

Os inscritos deverão realizar uma prova com 40 questões de múltipla escolha, sendo 10 questões de Língua Portuguesa; 10 questões de Raciocínio Lógico e 20 questões de Conhecimentos Específicos.

Todas as vagas disponíveis no edital são para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração inicial de R$ 2.824,00.

Para se inscrever, o candidato deverá preencher o cadastro e pagar a inscrição até essa sexta-feira, dia 31 de maio. A taxa de inscrição custa R$100.

Das 48 oportunidades previstas no concurso, 24 são para vagas imediatas e 24 para cadastro reserva. Todas elas destinadas a profissionais com grau de escolaridade de nível médio completo.

A seleção tem validade de dois anos aos aprovados, podendo ser prorrogada por intervalo de igual período, uma única vez.

Os aprovados serão lotados para uma das unidades abaixo. Na inscrição, os candidatos deverão comprovar residência na localidade selecionada.

Segue a lista das opções das Unidades de Saúde que estão abertas para registro: