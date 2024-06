Concurso para professores em Garanhuns; última semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O concurso da Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns – AESGA tem esta quinta-feira (06) como data final para inscrições

A Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns – AESGA está com inscrições abertas até esta quinta-feira (06) para vaga de Professor de Ensino Superior com especialização em Marketing.

O edital prevê vencimentos de até R$35,21 a hora/aula para Professores Doutores.

O concurso é organizado pelo CESPA- Centro de Seleção e Processamento de dados da AESGA e pode ser feito através do site. A taxa de inscrição custa R$250.

O provimento da vaga ocorrerá de imediato e tem previsão de início já no segundo semestre deste ano.

Na seleção, os candidatos serão avaliados por meio de duas etapas: Análise de Títulos classificatória e Prova de Conhecimentos Práticos Específicos classificatória e eliminatória.

Os conteúdos exigidos na prova serão:

Transformação Digital;



Revolução 4.0;



Digital Branding;



Gestão do Portfólio de Marca no ambiente digital;



Gerenciamento e Monitoramento de Mídias Digitais;



Influenciadores digitais: conceito e prática;



Gestão de Tráfego em Mídias Digitais;



Métricas de Performance – Analytics;



Marketing Digital;



Negócios Digitais.

Os candidatos passarão também por uma Avaliação Didático-Pedagógica, que levará em conta critérios como:

Dinâmica;



Postura pedagógica;



Uso correto da Língua Portuguesa;



Naturalidade;



Capacidade de despertar o interesse da plateia;



Planejamento da aula;



Uso do tempo pré-determinado;

etc.

Os vencimentos previstos dependem da formação educacional do candidato . Confira:

Professor Graduado R$ 21,22 a hora/aula



Professor Especialista R$ 25,31 a hora/aula



Professor Mestre R$ 30,76 a hora/aula



Professor Doutor R$ 35,21 a hora/aula

Em caso de dúvidas, entre em contato com a banca organizadora pelo telefone (87) 3763-8266 ou pelo site: https://www.aesga.edu.br.