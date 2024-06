Concurso Público em Jaboatão-PE: quase 1.100 vagas para níveis médio ou técnico

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Prefeitura do Município de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, abriu edital com 1.099 oportunidades para candidatos de nível médio ou técnico.

As inscrições poderão ser feitas no site do Instituto Carlos Chagas entre os dias 10/06 e 11/07. As taxas de inscrição para essas oportunidades são no valor de R$80.

Os salários iniciais são de R$1.364,26 a R$1.506,79 e as jornadas de trabalho variam de 30h a 40h semanais, a depender da vaga.

Os candidatos passarão por algumas etapas e, dentre elas, uma prova que deve acontecer no dia 25 de agosto.

Esse certame também disponibiliza espaços reservados para Pessoas com Deficiência (PCD).

Leia também: Últimos dias: Concurso público em Caruaru com salários de R$2.000 para níveis fundamental e médio





VAGAS E SALÁRIOS PARA SELEÇÃO DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR EM JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE:

Assistente em Suporte à Gestão - 52 vagas (3 para PCD) e vencimentos iniciais de R$ 1.364,26



- 52 vagas (3 para PCD) e vencimentos iniciais de R$ 1.364,26 Assistente em Políticas Sociais e Econômicas - Educador Cuidador - 52 vagas (3 para PCD) e vencimentos iniciais de R$ 1.364,26



- Educador Cuidador - 52 vagas (3 para PCD) e vencimentos iniciais de R$ 1.364,26 Assistente em Políticas Sociais e Econômicas - Educador Social - 7 vagas (1 para PCD) e vencimentos iniciais de R$ 1.364,26



- Educador Social - 7 vagas (1 para PCD) e vencimentos iniciais de R$ 1.364,26 Assistente em Saúde - Atendente de Farmácia - 4 vagas e vencimentos iniciais de R$ 1.364,26



- 4 vagas e vencimentos iniciais de R$ 1.364,26 Auxiliar Educacional - Auxiliar de Apoio Pedagógico - 2 vagas e vencimentos iniciais de R$ 1.412,00



- 2 vagas e vencimentos iniciais de R$ 1.412,00 Auxiliar Educacional - Auxiliar de Educação Infantil - 52 vagas (3 para PCD) e vencimentos iniciais de R$ 1.412,00



- 52 vagas (3 para PCD) e vencimentos iniciais de R$ 1.412,00 Auxiliar Educacional - Cuidador Educacional - 640 vagas (32 para PCD) e vencimentos iniciais de R$ 1.412,00



- 640 vagas (32 para PCD) e vencimentos iniciais de R$ 1.412,00 Assistente em Saúde - Auxiliar de Saúde Bucal exclusivo da Estratégia de Saúde da Família (ESF) - 142 vagas (8 para PCD) e vencimentos iniciais de R$ 1.364,26



- 142 vagas (8 para PCD) e vencimentos iniciais de R$ 1.364,26 Técnico em Saúde - Técnico de Enfermagem exclusivo da Estratégia de Saúde da Família (ESF) - 150 vagas (8 para PCD) e vencimentos iniciais de R$ 1.506,79



- 150 vagas (8 para PCD) e vencimentos iniciais de R$ 1.506,79 Técnico em Planejamento, Infraestrutura e Meio Ambiente - Técnico em Edificações - 19 vagas (1 para PCD) e vencimentos iniciais de R$ 1.506,79



- 19 vagas (1 para PCD) e vencimentos iniciais de R$ 1.506,79 Técnico em Saúde - Técnico em Enfermagem - 13 vagas (1 para PCD) e vencimentos iniciais de R$ 1.506,79



- 13 vagas (1 para PCD) e vencimentos iniciais de R$ 1.506,79 Técnico em Saúde - Técnico em Enfermagem Intervencionista - SAMU - 16 vagas (1 para PCD) e vencimentos iniciais de R$ 1.506,79



- 16 vagas (1 para PCD) e vencimentos iniciais de R$ 1.506,79 Técnico em Saúde - Técnico em Enfermagem - Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) - 3 vagas e vencimentos iniciais de R$ 1.506,79



- 3 vagas e vencimentos iniciais de R$ 1.506,79 Assistente em Saúde - Auxiliar de Saúde Bucal - 4 vagas e vencimentos iniciais de R$ 1.364,26

Essas vagas fazem parte de uma série de 1.500 oportunidades disponibilizadas pela Prefeitura de Jaboatão. Leia mais em: Prefeitura de Jaboatão divulga edital para concurso público com salários de até R$6,8 mil+benefícios



Também estão disponíveis vagas para candidatos com Ensino Fundamental completo. São 102 oportunidades para o cargo de Agente de Combate à Endemias.