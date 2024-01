Rec-Beat 2024 terá sete atrações internacionais inéditas no Brasil; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O festival pernambucano Rec-Beat, que já ficou conhecido por mapear novas tendências de fora do Brasil, contará com sete atrações internacionais inéditas na edição de 2024, realizada de 10 a 13 de fevereiro, no Cais da Alfândega. Esse é o maior número de atrações gringas da história do evento.



São elas: o grupo de techno tropical Ácido Pantera (Colômbia), a banda de jazz-punk Echoes of Zoo (Bélgica), as DJs Loa Malbec (Colômbia), Asna (Costa do Marfim) e Sarah Farina (Alemanha), além dos músicos e performers PÖ (Gana) e Niño de Elche (Espanha).

Esses nomes se juntam à rapper Ebony (RJ) e ao DJ K (SP), entre as atrações já anunciadas pelo festival. A programação completa será divulgada em breve, assim como os horários das citadas atrações.

Bandas

Echoes of Zoo - GRÉGOIRE VERBEKE

Ácido Pantera une os interesses sonoros dos colombianos Juanpordios, Diego Veira e Yeyo Vásquez, proporcionando uma fusão cumbia-house. O trio combina vocais em espanhol, o som da gaita e tambores a batidas metálicas e sintetizadores, criando uma mistura entre tradições musicais colombianas e tendências da música eletrônica contemporânea. O conjunto apresenta no Recife o seu novo álbum Alta Pachanga (2023), onde reinventam o gênero pachanga a partir de merengues e salsas eletrônicas.

Já a Echoes of Zoo é um projeto dos belgas Nathan Daems, Bart Vervaeck, Lieven Van Pée e Falk Schrauwen. Representando a efervescência da nova cena de jazz na Bélgica, o grupo toca as composições do seu segundo projeto, Speech Of Species (2023), que traz um jazz psicodélico e energético, com atitude punk e influências do Oriente Médio.

Músicos e performers

Nin?o de Elche - ALFREDO ARIAS/DIVULGAÇÃO Asna - TILL LEPRÊTRE

Explorando as interseções entre performance e som, a vocalista franco-ganense PÖ levará ao palco do Rec-Beat com o seu álbum de estreia Cociage (2023). O projeto mergulha em um uma hibridização de sons distintos, desde kuduro, footwork e noise, até ambient music, folk tradicional e funk. Essas paisagens sonoras são criadas pela modulação da sua voz, através de loopings vocais e distorções.

Niño de Elche trabalha com música, performance, poesia e arte visual, tendo músicas lançadas com nomes como Rosalía e C. Tangana. Sua produção desafia as fronteiras do flamenco por novas possibilidades artísticas para além da tradição do gênero. No palco, realiza um espetáculo visual e eletrônico, com experimentações sonoras autorais e composições do seu projeto Flamenco.

DJs

Loa Malbec - DIVULGAÇÃO Sarah Farina - LGHT DRPS/DIVULGAÇÃO

Abrangendo as vanguardas musicais contemporâneas da África, o festival ainda recebe Asna, produtora e DJ da Costa do Marfim. Ela entrelaça nos sets uma diversidade de gêneros, indo do "coupé décalé" tradicional do seu país, passando pelo dancehall eletrônico angolano, até as investigações sônicas da cena de música experimental africana.

A alemã Sarah Farina é outra DJ que compõe a programação do festival. Em seus sets, ela traz o estilo autoral “Rainbow Bass”, em que rejeita a clausura de gêneros e busca frequências pesadas de bass e batidas futuristas, com incursões pelo continuum hardcore e o jungle. A apresentação conta com apoio do Consulado da Alemanha no Nordeste.

A DJ Loa Malbec, da Colômbia, proporciona jornadas sonoras através de sua coleção de discos de vinil, mesclando ao vivo faixas de salsa clássica, cumbia e música caribenha a batidas eletrônicas e composições de várias partes do mundo.

Patrimônio

Com acesso gratuito e uma curadoria atenta à multiplicidade da música contemporânea, o Rec-Beat recebeu recentemente o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. A lei, sancionada em dezembro de 2023, destaca o festival como um importante catalisador cultural que promove a diversidade, a inclusão e o diálogo entre diferentes ritmos, origens e gerações.

SERVIÇO

Festival Rec-Beat 2024

Quando: 10 a 13 de fevereiro a partir das 19h

Onde: Cais da Alfândega, Bairro do Recife

Quanto: Acesso gratuito