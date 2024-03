O Boi Voador: com novos elementos e ponte no Marco Zero, espetáculo celebrou os 487 anos do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com texto e direção de Ruy Aguiar, encenação que resgata episódio curioso do Brasil Holandês chegou à sua quarta edição

O boi voou mais uma vez em uma Praça do Marco Zero lotada na noite do domingo (17), no Bairro do Recife. A partir das 18h, o tradicional espetáculo teatral "O Boi Voador" resgatou a curiosa história do Brasil Holandês, fazendo parte do segundo final de semana da programação dos 487 anos do Recife.

Na apresentação, o publico teve a oportunidade de ver se o conde Mauricio de Nassau cumprindo a promessa de fazer um boi voar após inaugurar uma ponte, numa uma imersão histórica inusitada.

O enredo remete ao século 17, mostrando fatos e personagens marcantes do período da dominação holandesa em Pernambuco. Nassau chega para governar em 1637, acompanhado de inúmeros intelectuais e causando muitos questionamentos e certa ansiedade na população local.

A maior e mais questionada obra da época, que gerou a lendária historia do Boi Voador, foi a Ponte do Recife, construída durante a encenação do espetáculo - modificando momentaneamente a paisagem do Recife Antigo.

Novos elementos

"O Boi Voador" chegou à quarta edição, com texto e direção de Ruy Aguiar, ator, diretor teatral e dramaturgo, que idealizou novas cenas, musicas e danças da época.

A cada edição são incorporados novos elementos a cena. Para o ano de 2024, foi possível ressaltar a introdução de projeção de mapping para aprimorar o cenário.

Em cena, 90 atores e bailarinos do teatro pernambucano contaram essa icônica historia. O espetáculo utilizou o conjunto arquitetônico como cenografia.

Em 2019, esse evento venceu o Prêmio Nacional do Turismo 2019, realizado pelo Ministério do Turismo, na categoria Melhor Iniciativa de Aproveitamento do Patrimônio Cultural para o Turismo – Iniciativas de Destaque.

Festival de Jazz do Recife

No próximo final de semana, a capital pernambucana viverá a última semana da celebração. No sábado (23), o Parque Santana, na Zona Norte recifense, vai receber o Festival de Jazz do Recife, entre 16h às 23h. Entre as atrações estão Jorge Vercillo, Liv Moraes, Spok e as bandas Vintage Pepper e Uptown Band.



A partir desta edição, o evento deve e transformar em uma atração fixa no calendário de eventos da cidade, buscando se inserir no circuito do gênero.

Viva Guararapes e Música na Igreja

As programações festivas serão encerradas no próximo domingo (24 de março), quando o centro da Cidade recebe o Viva Guararapes e o Música na Igreja. A edição especial do Viva Guararapes acontecerá entre 10h e 17h e contará com programação especial, musical, festiva e de serviços para todas as idades.

No mesmo dia, o Música na Igreja será realizado na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, a partir das 16h, recifenses e visitantes terão a chance de apreciar um espetáculo de Semana Santa, que contará com exibição de orquestra.

No Recife, a comemoração de 487 anos começou nos dias 8 e 9 de março, com uma série de atividades realizadas pelas Forças Armadas. As atividades estão sendo programadas pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Turismo e Lazer.