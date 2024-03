Morre MC Elloco, da dupla com Shevchenko, um dos pioneiros do brega-funk, aos 34 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Morreu o MC Elloco, da dupla de brega-funk Shevchenko e Elloco, aos 34 anos, nesta quinta-feira (21). De acordo com familiares, o recifense Cleiton José Silva sofreu um infarto e chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A informação foi publicada pela página Brega Bregoso e confirmada pelo JC.

Em nota, a Policlínica Amaury Coutinho informou que o artista foi ocorrido por volta das 12h com quadro de edema agudo pulmonar, provavelmente causado por um infarto.

"De imediato, ele foi assistido pela equipe médica de plantão, que realizou os procedimentos de reanimação, mas sem sucesso, dada a gravidade do paciente. O corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) para investigação da causa da morte. A policlínica e seus profissionais se solidarizam com familiares, amigos e fãs do artista."

Trajetória de superação com o brega

Elloco é muito lembrado pelo bordão "Eu tô só calado", que estava presente nos bordões de vários sucessos, como "Tome empurradão" e "Gera bactéria". Foram os hits da dupla que deram início à tendência do "passinho" - estilo de dança que tornou-se viral nas redes sociais entre o final de 2018 e começo de 2019.

A dupla é natural da Favela do Canal, periferia do bairro do Arruda, Zona Norte do Recife. Os nomes artísticos surgiram com apelidos criados enquanto eles jogavam futebol na vizinhança. Eles começaram na música nos anos 2000, quando a cena do funk pernambucano emergia, com bailes realizados em diferentes municípios do Grande Recife.

Entre o final dos anos 2000 e o começo dos anos 2010, a dupla passou a apostar no brega-funk, um "novo" gênero musical que mesclava o funk com o principal ritmo das periferias recifenses na época: o brega.

Shevchenko e Elloco seguiram uma estética sonoro um pouco diferente das outras duplas (como Sheldon e Boco ou Metal e Cego). "Sou Favela", um dos primeiros sucessos, trazia uma pegada mais acelerada e eletrônica, com batidas semelhantes ao tecnobrega - além de estéticas visuais inspiradas no funk ostentação de São Paulo.

MCs quebraram fronteiras

Em 2013, a dupla foi convidada para participar do programa "Esquenta", apresentado por Regina Casé na TV Globo. "No brega do Recife, a turma fala muito de 'novinha'. Quando a gente entrou, para poder fazer sucesso, a gente diferenciou: falamos da comunidade e do que a gente gosta de usar. Um estilo do Rio com o estilo do Recife, e ficou um negócio muito massa", disse Shevchenko, na ocasião.

Em 2019, a dupla foi uma das principais atrações do festival Rec-Beat, realizado durante o Carnaval. Na ocasião, Elloco enxergou a apresentação como um momento histórico. "É uma conquista, pois esse é um gênero que oscila muito, mas viemos agora com essa tendência do passinho. Queremos mostrar tudo isso ao Brasil como uma cultura do Recife".

Com o surgimento do passinho, Shevchenko e Elloco fundaram um coletivo chamado "A Tropa", que agregava também produtores e dançarinos, além da moda - eles mantinham a marca de roupas "24 por 48".



Pesar

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural de Pernambuco, lamentou o falecimento em nota.

"Com mais de 15 anos de carreira como MC, Cleiton foi responsável, junto com seu parceiro de trabalho Shevchenko, por levar o ritmo do Brega Funk para todo o Brasil. Por conta de sua contribuição, o gênero musical e o movimento de dança do passinho entraram para história da música pernambucana".