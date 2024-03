Festival de Jazz com Jorge Vercillo e Viva Guararapes encerram programação de 487 anos do Recife; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Festival de Jazz do Recife ocorre no Parque Santana, no sábado (23); Viva Guararapes, no domingo (24) terá festa Odara Ôdesce

A programação oficial de 487 anos do Recife, realizada pela gestão municipal, chega ao fim neste final de semana com o Festival de Jazz do Recife, no Parque Santana, no sábado (23), a partir das 15h30, e o Viva a Guararapes, no domingo (24), a partir das 10h.

O parque da Zona Norte receberá a primeira edição do citado evento de música, com atrações como Jorge Vercillo, Liv Moraes e maestro Spok, além das bandas Vintage Pepper e Uptown Band. Os shows são gratuitos e vão acontecer a partir das 15h30.

A expectativa da Prefeitura é que, após essa primeira edição, o evento passe a integrar o calendário oficial da cidade.

"Vamos trabalhar para inseri-lo no circuito do gênero como um produto cultural assim como outros que já existem em diversas partes do mundo, reunindo na programação diversos estilos musicais, a exemplo do jazz, blues, outros tipos de música instrumental, erudita, cultura popular e bossa nova", diz Antônio Coelho, secretário de turismo da capital.

Viva a Guararapes terá Odara Ôdesce

O evento Viva Guararapes, na avenida do bairro de Santo Antônio, terá uma edição da festa Odara Ôdesce, com as as DJs Alana Marques e Lala K, o Boi Mimoso e um cortejo do Bloco Lírico Cordas e Retalhos.

O Polo Artístico e Cultural contará com aula de fitdance, show "Divas com a Orquestra 100% Mulheres", Drag Rouge, Cortejo Boi Mimoso, Orquestra Backstage e encerrando o dia haverá o Cortejo do Bloco Lírico Cordas e Retalhos, que sairá da Avenida Guararapes, levando o público até a Basílica de Nossa Senhora do Carmo, onde terá o "Música nas Igrejas", com concerto de Páscoa com a orquestra Bravo, às 16h.

Mais polos do Viva Guararapes

No Polo Sebo estarão as Feirinhas do Vinil e do Sebo e a festa será comandada pelas DJs Alana Marques, Lala K e a festa será da Odara Ôdesce. No Polo Gastronômico poderão ser apreciados pipoca doce e salgada, acarajé, tapioca, salgados de festa no copo, pastel de feira, caldinho e cerveja artesanal (Babylon).

O Polo Economia Criativa trará a Feira Bora Bora. No Polo Serviços serão oferecidos vacinação contra a Covid e atualização da caderneta, realização de testagem HIV, sífilis, hepatites virais, distribuição de preservativos, combate as arboviroses com distribuição de hipoclorito, checagem de IMC e aferição de pressão arterial. E ainda serviços da Neoenergia e da Delegacia Móvel com emissão de RG.

No Polo Esportivo haverá basquete e vôlei de rua, futebol de barrinha e patinação. No Polo Infantil as crianças poderão se divertir no futebol de sabão, arena de cotonete, escorregador, banho de espuma, escalada inflável, touro mecânico, totó radical e slide radical.

O Polo PET oferecerá consultas para cães e gatos, haverá animais para adoção responsável, pré-agendamento de castração, recebimento de denúncias de maus-tratos.

No Polo de Agricultura Urbana serão trocadas mudas de plantas por plástico tipo 2, a Agroecológica CEFOMP estará participando com Remédios Fitoterápicos e a Mandacaru e Cia, plantas ornamentais.