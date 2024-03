Festival Natora agita Olinda com 10 shows gratuitos neste final de semana; confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Festival Natora chega à sua 25ª edição com dois dias de programação e 10 shows no Centro de Educação e Cultura Marcaxé, em Peixinhos, Olinda, a partir das 17h. A curadoria do festival priorizou a diversidade musical da cena pernambucana, unindo desde artistas da cultura afroindigena até indies do Estado no mesmo palco.

A programação conta com Bella Kahun (Garanhuns), Fabidonas (Recife), Dani Carmesim (Recife), Coco dos Pretos (Recife), Dom Santana (Recife), FK Feiticeiro (Olinda), Elaine Cristina (São Lourenço da Mata), Zendo (São Lourenço da Mata), além da Saga HC e Nêgo Thor como convidados. Confira a programação completa no final da matéria.

Coletânea Natora

Todos os artistas desta edição ainda farão parte da Coletânea Natora Volume 5. As músicas gravadas serão disponibilizadas nas principais plataformas de streaming de música. Para quem está longe, poderá acompanhar tudo ao vivo pelo canal do festival no YouTube. A Playlist completa do Festival está está disponível clicando aqui.

Durante as edições do Festival Natora, já houve a apresentação de mais de 200 bandas e 300 shows, com mais de 8 mil horas de músicas tocadas, contemplando artistas da Mata Norte, Agreste e Região Metropolitana do Recife.

História do Festival

Em 2004, um grupo de músicos e amigos de Olinda se juntou e construiu do próprio bolso um estúdio de ensaios em um barraco, na Comunidade da Giriquiti, em Peixinhos. O estúdio foi batizado de "Beira-Mar".

Após a criação do equipamento, em 2006, nasceu a ideia de sair pelas ruas, becos e vielas de Peixinhos, levando música, arte, poesia e informação para a população.

Deste movimento surge o Festival Natora, de artistas, grupos e bandas independentes. Após 17 anos e 24 edições, o evento se consolidou como uma plataforma aberta de música e arte para novos artistas, grupos e bandas de todas as tribos e cores de Pernambuco.

Confira a programação completa do 25º Festival Natora:

Sábado (23)

Zendo

Dani Carmesim

FK Feiticeiro

Bella Kahum

Saga HC

Domingo (24)

Elaine Cristina

Coco dos Pretos

Dom Santana

Fabidonas

Nêgo Thor

SERVIÇO

25º Festival Natora

Quando: sábado (23) e domingo (24)

Onde: Centro de Educação e Cultura Marcaxé (Av. Pres. Kennedy, 2613), ao lado da Escola Municipal Norma Coelho - CAIC), Peixinhos, Olinda

Quanto: Gratuita