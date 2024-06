Academia da Berlinda comemora 20 anos com show no Clube Bela Vista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Academia da Berlinda retorna ao palco de onde tudo começou, o Clube Bela Vista, espaço icônico da música latina no Recife, para celebrar as duas décadas de carreira. A programação, que também contará com o DJ Valdir Português na programação, ocorre nesta sexta-feira (7), a partir das 22h.

O show está rodando o país, já tendo passado pelo Rio de Janeiro e por São Paulo. Além da turnê, a banda lançará dois álbuns, um autoral e outro de interpretações, ainda em 2024. Ambos estão em fase de produção.

"O tempo passou muito rápido, parece que foi ontem que começamos a Academia da Berlinda. E para a gente é muito gratificante ver que a união da nossa amizade, que é anterior ao grupo, gerou esse trabalho consistente, com um repertório autoral que o público se identifica. A cada aniversário é muito prazeroso estar com essa família, comemorando em cima do palco que é como nossa segunda casa, o Clube Bela Vista", celebra Tiné.

Novos discos

Já em relação aos novos discos em fase de produção, Yuri Rabid, baixista do grupo, conta que depois do último álbum Descompondo o Silêncio (2020), gravado no estúdio do produtor Kassin, no Rio de Janeiro (RJ), a Academia da Berlinda voltou a produzir em casa, nas ladeiras de Olinda.

"Estamos produzindo um disco só com versões de artistas que foram e continuam sendo referências para nós, e outro apenas com autorais inéditas, até porque não é todo dia que uma banda completa duas décadas. Estamos muito felizes e no clima de comemoração, e para compartilhar essa alegria é provável que a gente solte um ou dois singles antes dos álbuns chegarem nas plataformas", conta Yuri Rabid.

A Academia

A Academia da Berlinda nasceu em 2004, quando sete amigos de infância, criados nos quintais da Cidade Alta de Olinda, decidiram criar uma música inspirada nas cumbias, lambadas, guitarradas, guarachas, forrós e toda sonoridade "feita para bailar".

A banda é formada por Alexandre Urêa (voz e timbales), Tiné (voz, pandeiro e maraca), Yuri Rabid (baixo e voz), Gabriel Melo (guitarra), Hugo Gila (teclados), Irandê Naguê (bateria e percussão) e Tom rocha (percussão e bateria).

SERVIÇO

Academia da Berlinda no Bela Vista, com DJ Valdir Português

Quando: nesta sexta-feira (7), às 22h

Onde: Clube Bela Vista (Rua Aníbal Benévolo, 636, Água Fria)

Quando: R$ 140, R$ 80 (social) e R$ 70 (meia), à venda pelo Sympla

Informações: (81) 3444-3300