Imortal da ABL Carlos Nejar participa do evento 'A Praça', no Recife

Evento que mescla literatura, arte e espiritualidade na igreja A Ponte do Recife Antigo também contará com show de Aymmê Rocha, mini-palestras, intervenções artísticas e mesas redondas

O imortal da Academia Brasileira de Letras Carlos Nejar, a cantora e compositora Aymeê Rocha, o MC Alves e outros artistas, escritores e teólogos locais e nacionais estarão reunidos no Recife para debater sobre "A Cultura Imortal".

Esse é o tema da 7ª edição de "A Praça", um evento que mescla literatura, arte e espiritualidade na igreja A Ponte do Recife Antigo, neste sábado (8), a partir das 15h.

De acordo com a organização, são aguardadas mais de 600 pessoas na edição 2024 de "A Praça". "O evento representa a cidade, trazendo sua arte, criatividade e potência para dentro da igreja. Nós acreditamos que a cultura é uma ferramenta poderosa para espalhar o Evangelho, e uma igreja que valoriza as riquezas da cidade está comprometida em fazer a diferença nela", afirma o Pastor Digo Karagulian.

Convidados

Gaúcho de 85 anos, Carlos Nejar é poeta e ficcionista e detentor de vários prêmios literários no Brasil e no exterior. Entre suas principais obras, está "O Campeador e o Vento", escrito em 1966.

Outro nome aguardado é o de Aymmê Rocha, que viralizou em fevereiro nas redes sociais com a música autoral "Evangelho de Fariseus" durante participação em um reality show no Youtube. Na canção, a cantora paraense denunciava a exploração sexual de crianças na Ilha de Marajó, no Pará.

A programação diversificada inclui mini-palestras, intervenções artísticas, apresentações musicais e mesas redondas. Confira outras presenças confirmadas:

• Marsena Frois: Cantora e atriz da Cia Nissi.

• Noventa MC: Rapper que une arte e fé através do trap gospel.

• MC Alves: Freestyler e rapper, campeão nacional de batalhas de rima.

• Kenner Terra: Pastor, teólogo e escritor.

• Marco Telles: Pastor e escritor, autor de "Vida Após o Gospel". • Alexandre Magnani: Cantor e compositor de música sacra.

SERVIÇO

A Praça: Encontro de Arte e Cultura

Quando: 8 de junho de 2024, a partir das 15h

Onde: Ponte Recife Antigo (Av. Cais do Apolo), em frente ao estacionamento do TRF, Recife - PE

Inscrições: Clique aqui