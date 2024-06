Crítica: Parte 2 da 3ª temporada de "Bridgerton" fecha bem história de "Polin" e olha de forma polêmica para o futuro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

"E Colin Bridgerton e Penelope Featherington viveram felizes para sempre..."

Esse é o destino pelo qual os fãs do casal "Polin" certamente esperavam desde que os personagens ficaram juntos pela primeira vez, no fim da primeira parte da 3ª temporada de "Bridgerton".

Mas, é claro que o caminho para a felicidade dos dois seria bastante tortuoso por conta do segredo de Penelope. O que Colin faria quando descobrisse que ela é Lady Whistledown?

Sabiamente, a resposta para essa pergunta foi guardada para a segunda parte da temporada, lançada nesta quinta (13).

Penelope estará em busca de um marido na 3ª temporada de "Bridgerton". - Laurence Cendrowicz/Netflix

A teia de segredos em que a protagonista da temporada se vê gera momentos de tensão e uma história que prende até o último segundo, ainda que vários pontos dessa jornada já fossem esperados.

Aliás, há muito de familiar nos últimos quatro episódios da temporada, com Penelope se descobrindo sexualmente ao lado de Colin, não muito diferentemente de como ocorreu com Daphne e Simon no 1º ano da série. As cenas quentes devem agradar - e muito - os fãs do casal!

A química de Nicola Coughlan e Luke Newton segue impecável, e dessa vez o roteiro nos dá uma explicação mais aprofundada para as mudanças no comportamento de Colin em relação a como ele se portava em outras temporadas.

Em meio a reviravoltas entre os dois personagens, e também entre Penelope e Eloise, em torno de Lady Whistledown, a história se encaminha para um final satisfatório.

As outras histórias seguem paralelamente a isso, algumas com maior sucesso que outras. O amado casal Kate e Anthony, por exemplo, ainda rouba cena, ainda que tenha menos tempo de tela do que mereça.

Bridgerton é uma das séries originais Netflix mais assistidas da plataforma. - Reprodução/Netflix

Outra história que tem tudo para dar o que falar é a de Benedict, mesmo que, na primeira parte da temporada, sua trama não parecia dizer tanto a que veio.

Novos acontecimentos questionam de forma interessante o modo que o personagem vê o mundo, preparando-o para um futuro destaque maior na série, ainda que os meios para isso possam causar polêmica.

E falando em polêmica, algumas mudanças em relação aos livros escritos por Julia Quinn já estão dividindo as opiniões dos fãs, especialmente em relação à trajetória de Francesca.







Ainda é cedo para dizer quais serão as consequências para a história, mas as modificações prometem imensas surpresas no futuro.

"Não há verdadeiro amor sem aceitar seu verdadeiro eu", diz um dos personagens, e, assim como na primeira parte da temporada, os personagens seguem em busca de quem são, nos envolvendo no processo.

Penelope finalmente busca seu lugar à luz - e ao lado de Colin - após passar tanto tempo escondida em cantos escuros dos bailes e da sociedade, literal e figurativamente.

E por falar em bailes, a produção continua impecável, ainda que a licença poética tomada na maquiagem e no figurino - que não são tão condizentes com a época histórica - possam causar um estranhamento ainda maior em parte do público.

Nas danças, belas versões instrumentais de hits como "You Belong With Me", de Taylor Swift, e "Yellow", do Coldplay embalam os casais.

Por essa e pelas outras razões, a segunda parte da 3ª temporada de "Bridgerton" continua entregando o que a produção sempre entregou: fofocas, romantismo e muita emoção.